‘La voz de Hind Rajab’, el grito de una infancia abandonada en Gaza

La película de Kaouther Ben Hania reconstruye las horas de angustia de una niña palestina atrapada bajo el fuego israelí. Una historia que devuelve rostro y voz a las víctimas de la guerra

La voz de Hind Rajab (Túnez-Francia, 2025) es una película de la directora tunecina Kaouther Ben Hania (1977, Túnez). La historia que se cuenta parte de un hecho real, y es la reconstrucción de los acontecimientos del 29 de enero de 2024.

Es cuando Hind Rajab, una niña palestina de seis años, queda atrapada en un automóvil en la Franja de Gaza después de que el vehículo en el que viajaba con su familia es atacado por fuerzas de Israel.

En el evento muere toda su familia, y la niña consigue comunicarse vía el celular, a través de un tío que vive en Estados Unidos, con los servicios de emergencia de la Media Luna Roja Palestina.

Durante varias horas, los voluntarios que atienden el teléfono intentan tranquilizarla y organizar el envío de una ambulancia para rescatarla. Hace todo lo que está a su alcance en medio de una gran tensión.

Las dificultades para llegar hasta el lugar, en medio de los enfrentamientos y los disparos, transforman la operación de salvamento en una angustiosa carrera contra el tiempo. Hind y los dos paramédicos que acuden a rescatarla son atacados por fuerzas de Israel, y pierden la vida.

La directora construye la película, sobre esta tragedia, a partir de las grabaciones originales con las voces de los rescatistas quienes intentan salvar a Hind. Son particularmente dramáticas y dolorosas las escenas donde se oye la voz de la niña.

Es una manera muy distinta de ver la guerra, en particular la que tiene lugar en Gaza, entre Israel y Palestina, que se ha prolongado ya por décadas, que ha costado la vida de decenas de miles de palestinos, en particular mujeres y niños, y cientos de israelíes.