‘La voz de Hind Rajab’, el grito de una infancia abandonada en Gaza

La voz de Hind Rajab (Túnez-Francia, 2025) es una película de la directora tunecina Kaouther Ben Hania (1977, Túnez). La historia que se cuenta parte de un hecho real, y es la reconstrucción de los acontecimientos del 29 de enero de 2024.
Es cuando Hind Rajab, una niña palestina de seis años, queda atrapada en un automóvil en la Franja de Gaza después de que el vehículo en el que viajaba con su familia es atacado por fuerzas de Israel.
En el evento muere toda su familia, y la niña consigue comunicarse vía el celular, a través de un tío que vive en Estados Unidos, con los servicios de emergencia de la Media Luna Roja Palestina.
Durante varias horas, los voluntarios que atienden el teléfono intentan tranquilizarla y organizar el envío de una ambulancia para rescatarla. Hace todo lo que está a su alcance en medio de una gran tensión.
Las dificultades para llegar hasta el lugar, en medio de los enfrentamientos y los disparos, transforman la operación de salvamento en una angustiosa carrera contra el tiempo. Hind y los dos paramédicos que acuden a rescatarla son atacados por fuerzas de Israel, y pierden la vida.
La directora construye la película, sobre esta tragedia, a partir de las grabaciones originales con las voces de los rescatistas quienes intentan salvar a Hind. Son particularmente dramáticas y dolorosas las escenas donde se oye la voz de la niña.
Es una manera muy distinta de ver la guerra, en particular la que tiene lugar en Gaza, entre Israel y Palestina, que se ha prolongado ya por décadas, que ha costado la vida de decenas de miles de palestinos, en particular mujeres y niños, y cientos de israelíes.
Los actores representan a los trabajadores de emergencia que, desde una oficina, intentan encontrar una solución ante una situación que parece escapar de sus posibilidades, en un ambiente de gran tensión y desesperación que domina los hechos que se narran.
La historia de Hind representa, de manera particularmente dolorosa, la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños atrapados en conflictos armados que no comprenden y en los que no tienen ninguna responsabilidad.
En la narración se presenta el trabajo que desarrollan los organismos humanitarios y las dificultades que enfrentan quienes intentan proteger la vida en territorios sometidos a operaciones militares. La Media Luna Roja se enfrenta a los límites impuestos por las circunstancias de la guerra.
La obra de Kaouther Ben Hania hace presente, con gran fuerza dramática, que detrás de cada conflicto armado existen vidas concretas, familias destruidas y personas que esperan inútilmente una ayuda que al final no llega. La voz de Hind se convierte en un símbolo de la infancia desprotegida y de la necesidad de defender el derecho a la vida.
Es una obra que duele; ante ella no se puede permanecer indiferente y genera indignación, y también invita a la reflexión sobre la responsabilidad ética y política de quienes están a cargo de la guerra.
La película obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Venecia de 2025 y el Premio del Público en el Festival de San Sebastián. Ha tenido el reconocimiento de la crítica especializada.
Título original: Sawt al-Hind Rajab – The Voice of Hind Rajab