La voz de los obispos

La Iglesia, al pronunciarse de manera crítica, tendrá que pagar un costo frente a un gobierno como el de la Presidenta Sheinbaum Pardo, que reacciona de manera desmedida ante la menor de las críticas

En México, uno de los países del mundo más peligroso para ejercer el periodismo, cada día que pasa, a los ojos de todos, se cierran espacios a la libre expresión a nivel nacional y en los estados, por acción represiva del Gobierno en sus tres niveles y también de grupos del crimen organizado. En el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y en el de Claudia Sheinbaum (2024-2030), a petición de Palacio Nacional han sido corridos de programas de radio, televisión y también de la prensa escrita más de 90 periodistas y comentaristas críticos al actual gobierno. Y ante el chantaje, la presión, el miedo y también el chayote, medios y periodistas se alinean a las orientaciones y solicitudes de cobertura noticiosa que vienen de Palacio Nacional. En los últimos ocho años, en los gobiernos de Morena, tanto a nivel federal como estatal, la libertad de expresión ha estado bajo ataque permanente, aunque la Presidenta Sheinbaum una y otra vez lo niegue. Las comparecencias mañaneras de López Obrador y de Sheinbaum han sido utilizadas para descalificar y agredir, con nombre y apellido, a medios y periodistas, nacionales e internacionales. Lo que los sitúa en una posición de peligro.

Iglesia católica y otras tienen una responsabilidad ética