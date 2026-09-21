La Zona Arqueológica de Tulum se privatiza

Que el Ejército sea ahora el ‘dueño’ de las entradas que genera la Zona Arqueológica de Tulum es un paso más en el proceso de militarización de la gestión pública que se inició con la llegada de López Obrador y continúa en el mandato de la Presidenta Sheinbaum.

El pasado mes de julio, por decreto de la Presidenta Sheinbaum Pardo, la Zona Arqueológica de Tulum, en Quintana Roo, se privatizó, y ahora ya no es el INAH quien cobra el acceso a ese sitio, sino una empresa privada, propiedad del Ejército, Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S. A. de C. V. (GAFSACOMM). El decreto apareció el pasado 17 de julio en el Diario Oficial de la Federación, donde también se establecen nuevas tarifas de acceso a ese sitio arqueológico del periodo Posclásico Tardío (1200-1550) de la Cultura Maya. Ahora la entrada, en el caso de los mexicanos, cuesta 80 pesos y de los extranjeros, 165 pesos. En su momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura señaló en un comunicado público que se trataba de una privatización y que las zonas arqueológicas no son parques temáticos o espacios de atracción turística y que no pueden ni deben ser gestionados por empresas privadas, como es la que ahora cobra. Algunos especialistas en temas culturales y arqueológicos plantean que esta medida, que se podría extender a otras zonas arqueológicas de la Cultura Maya, pretende destinar los recursos generados por el sitio a las arcas de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para fortalecer sus finanzas, que podrían ser aplicadas a la operación del Tren Maya, que es deficitaria y se mantiene con cuantiosos recursos de las finanzas públicas.

Los ingresos de taquilla serán para el Ejército