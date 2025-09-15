En México, el tercer sector, asociaciones civiles, instituciones de beneficencia, ha crecido mucho en visibilidad e importancia.

La Fundación Carlos Slim es una de las más grandes del país y de América Latina. Es una fundación filantrópica privada promovida por el empresario Carlos Slim. Tiene programas en educación, salud, empleo, desarrollo económico y social, cultura, medio ambiente, migración, justicia, entre otros.

Millones de personas han sido beneficiadas, como en el programa “Capacítate para el Empleo”, con decenas de millones de inscripciones. En salud maternal, más de 163 mil mujeres embarazadas han sido atendidas. Opera tanto en México como en América Latina desde 1986.

La Fundación Alfredo Harp Helú, con origen en Oaxaca, es una fundación privada con un enfoque muy amplio: cultura, deporte, salud, medio ambiente, patrimonio y educación.

Ha desarrollado programas como “Semáforo Deportivo”, apoyado espacios culturales, bibliotecas, restauraciones patrimoniales, y becas.

Miles de personas han sido beneficiadas por sus programas. Su programa Home Runs Banamex ha impactado a más de 70 mil personas.

Cuenta con buena capacidad financiera para donaciones y proyectos de infraestructura, así como alianzas con otras fundaciones.

La Fundación Espinosa Rugarcía (ESRU) es una institución de beneficencia centrada en educación, cultura y política pública. Promueve la educación de calidad para poblaciones vulnerables, convocatorias de literatura, formación de capacidades en jóvenes, análisis de política pública y cultura.

Aunque su alcance no es masivo como el de otras fundaciones empresariales, tiene impacto profundo en zonas como Puebla, en donde promueve proyectos transformadores.

La Fundación Gonzalo Río Arronte es una de las principales fundaciones filantrópicas en el país. Apoya proyectos en salud, prevención de adicciones, agua y medio ambiente.

Sus donativos han impulsado la infraestructura médica, el equipamiento de hospitales, programas de saneamiento y acceso a agua potable.

Según reportes, ha canalizado cientos de millones de pesos anuales a distintas organizaciones, con beneficiarios en múltiples estados.

Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada con más de dos siglos de existencia. Aunque es conocida por su servicio de préstamos prendarios, también es una de las entidades que más recursos dona a organizaciones sociales en México.

Apoya programas de salud, educación, cultura y desarrollo social. Su impacto se cuenta en decenas de miles de personas, a través de convenios con organizaciones, programas propios y eventos masivos.

La Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) es un ejemplo de una fundación empresarial con enfoque regional. Financiada por empresarios de Chihuahua, apoya proyectos en salud, seguridad, educación y desarrollo comunitario.

Su modelo de coinversión público-privada ha sido replicado en otros estados. Ha movilizado miles de millones de pesos desde su fundación y su impacto está enfocado en beneficiar directamente a la población del estado.

Fomento Social Banamex, es una de las fundaciones empresariales con mayor trayectoria en México. Ha impulsado programas de desarrollo comunitario, cultura, educación y apoyo a damnificados en desastres.

Programas como Home Runs Banamex han tenido alto impacto, beneficiando a decenas de miles de personas. También ha sido un actor importante en la conservación del patrimonio y la difusión de la cultura popular mexicana.

La Fundación Grupo Alfa representa a una de las grandes fundaciones empresariales con fuerte presencia en arte y cultura.

Con sede en Monterrey y enfoque nacional, ha financiado museos, centros educativos, becas, publicaciones, así como intervenciones en medio ambiente y tecnología. Se encuentra entre las principales por monto de donativos y tiene influencia significativa en el norte del país.

La Fundación Grupo Lala combina responsabilidad social empresarial con asistencia comunitaria. Opera programas de apoyo alimentario, salud, educación y nutrición, con impacto en estados como Durango, Coahuila y Jalisco. Se encuentra dentro del top 10 nacional por recursos donados y por su modelo de intervención en comunidades rurales.

La Fundación del Dr. Simi, vinculada a Farmacias Similares, es una de las fundaciones más visibles en todo México por su presencia popular. Brinda apoyos en salud, atención médica, donación de medicamentos, programas alimentarios, actividades culturales, y brigadas comunitarias. Tiene una cobertura nacional, con impacto especialmente en zonas marginadas, y se posiciona entre las que más recursos movilizan en el ámbito asistencial.

Aunque hay muchas fundaciones con buen impacto, las que más movilizan dinero y llegan a más gente combinan el modelo empresarial con la filantropía.

Las fundaciones privadas más grandes tienden a ser creadas por empresarios o empresas con gran capacidad de inversión.

Los tipos de fundaciones varían: desde instituciones de asistencia privada (IAP), fundaciones empresariales, familiares, hasta comunitarias.

Cada tipo tiene fortalezas distintas. Las empresariales generalmente tienen mayor capacidad financiera y visibilidad, mientras que las comunitarias pueden lograr mayor cercanía y pertinencia local.

Uno de los grandes retos del sector filantrópico en México es la medición del impacto. Saber cuántas personas realmente mejoran sus condiciones de vida, cuánto recurso llega al beneficiario final, y qué tan sostenibles son los proyectos es clave para seguir avanzando.

Las fundaciones más destacadas no solo apoyan en salud o educación, sino también en cultura, desarrollo económico, medio ambiente, patrimonio, inclusión social, lo que muestra una tendencia a generar impactos más integrales y multidimensionales.