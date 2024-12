Las 10 mejores novelas del año. Parte II

Continuando con las novelas que leí en el año, las que menciono a continuación son las que considero como las mejores. Las y los autores son 10: Han Kang; Damon Galgut; Abraham Verghese; Antonio Estrada Muñoz; Anaïs Nin; Hugo Hiriart; Alma Delia Murillo; Carmen Bullosa; Rafel Pérez Gay y Silvia Molina.

El agua grande (Tusquets Ediciones, México, 2002), de Hugo Hiriart (Ciudad de México, 1942), dice en Letras Libres (19-06-17) que la novela “fue escrita en el año 2000, cuando trabajaba en Nueva York. La fui redactando a partir de notas manuscritas que llevaba de México. Por diferentes razones, al principio de mi estancia en Nueva York pasaba mucho tiempo solo. Los fines de semana nada más usaba la voz para pedir mi comida a los meseros”.

La cabeza de mi padre (Alfaguara, México, 2023), de Alma Delia Murillo (Ciudad Nezahualcóyotl, 1977), escribe que es una novela con claros rasgos autobiográficos. Los críticos ubican este tipo de novelas, como ahora hay muchas, en el género que Doubrovski define como “la autoficción que no es autobiografía sino una ficción sobre eventos y hechos estrictamente reales”. La autora cuenta la historia de una familia donde un día el padre desaparece y la madre tiene que hacer frente a la situación y ella sola sacar a sus hijos adelante.

Cuando me volví mortal (Cal y Arena, México, 2019) es un relato de corte autobiográfico de la escritora Carmen Boullosa (Ciudad de México, 1954). El recuerdo del gran terremoto de 1957, cuando se cae el Ángel de la Independencia, en el entonces Distrito Federal, ella solo tiene tres años y el hecho despierta en la autora una serie de sensaciones y reflexiones. De ese momento Boullosa, que estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Nacional Autónoma de México, descubre su vocación de escritora.

El cerebro de mi hermano (Editorial Seix Barral, México, 2021) es un texto de Rafael Pérez Gay donde relata la forma en cómo una enfermedad neurodegenerativa ataca el cerebro de José María Pérez Gay (1944-2013), su hermano mayor. En esta novela de carácter autobiográfico el autor aborda la vida de su hermano, pero también la de él. En una prosa fresca, directa y profunda cuenta cómo la enfermedad transforma sus vidas. El autor con gran respeto, pero sin evitar la dureza de la situación, narra cómo su hermano va perdiendo la conciencia y su capacidad de hablar, de leer y de escribir.

El amor que me juraste (Ediciones Cal y Arena, México, 2016), de la escritora mexicana Silvia Molina (Ciudad de México, 1946), en 2001 fue nominada en la Shortlist del International Impact Dublin Literary Award, por su traducción al inglés The Love You Promised Me, y en 1998 obtuvo el Premio Internacional Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. En la historia que se cuenta, Marcela toma distancia del término de una relación amorosa y para ello viaja al lugar de origen de su familia, quiere conocer su pasado, que siempre ha permanecido como algo borroso e impreciso.