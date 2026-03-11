El jueves 12, a las 18:00 horas, y el domingo 15, a las 12:30 horas, la OSSLA, bajo la conducción del director huésped Gordon Campbell, en el Teatro Pablo de Villavicencio, interpretará un extraordinario concierto titulado ‘Cuando la música cuenta historias’

Es común ver tiendas, zapaterías, supermercados y otros muchos giros de negocios que se anuncian con el logo de “Las 3 B”, que significa bueno, bonito y barato.

En música clásica también se han creado “las 3 B”, identificando a los compositores Bach, Beethoven y Brahms, aunque algunos añaden a Berlioz.

El jueves 12, a las 18:00 horas, y el domingo 15, a las 12:30 horas, la OSSLA, bajo la conducción del director huésped, Gordon Campbell, en el teatro Pablo de Villavicencio, interpretará un extraordinario concierto titulado: “Cuando la música cuenta historias”, en el que los solistas Olga Khudoblyak y Octavio Hidalgo, ejecutarán la estupenda obra de Brahms: Doble concierto para violín y violoncello y orquesta, Op. 102.

“Las dos O”, Olga y Octavio, son un matrimonio integrado por una joven violinista ucraniana y un joven cellista ecuatoriano, quienes llegaron hace varios años a Culiacán y ya tienen un hijo culichi. A ellos corresponderá presentar musicalmente el concierto de Brahms, quien lo compuso para restablecer un distanciamiento que había tenido con su amigo violinista Joseph Joachim, a quien se lo dedicó. De hecho, en los tres movimientos, algunas personas identifican la amistad, rompimiento y vuelta a la relación.

La obra que complementa el programa es la Suite Pastoral, de Emmanuel Chabrier, considerado por muchos como uno de los principales adalides del colorismo musical por su frescura y originalidad.

El primer movimiento es un idilio que retrata el amanecer en la campiña francesa. El segundo, es una danza aldeana. El tercer movimiento recrea escenas del bosque con cantos de pájaros y el sonido del viento entre los árboles. El cuarto, es un scherzo y vals. Chabrier lo definió como: “un vals para aquellos que han olvidado cómo ser serios... ¡y que así sigan!”

