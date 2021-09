Una amenazante plaga

en mi colonia

Ayer me atacó una ardilla. No, no me coqueteó: me atacó. Era una escuálida rata negra que se me fue encima en la banqueta de una calle concurrida, a medio día (lo de “rata” lo digo a propósito: transmiten una serie numerosa de gérmenes y se comen todo, desde cables hasta madera de los postes). Yo caminaba rumbo al mercado a mi lento pasito normal y con mi habitual mochila a la espalda. La mía es una colonia llena de perros con traílla, pero extrañamente en ese momento no había uno a la vista. En un árbol cercano podía verse en acción a otra ardilla. A la ardilla que me acosó le tuve que patear el piso para espantarla porque se me vino encima (al parecer quería quitarme comida). Gracias a la abundante población perruna en esta colonia, no le doy mucho futuro a esta reciente plaga (hubo aquí, hace años, una plaga de palomas, no menos contaminantes que las ratas y las ardillas, alimentada por un vecino que ya no lo hace). Ya veremos.