Las Bodas de Fígaro” fue prohibida inicialmente por su argumento que hace una crítica corrosiva de las clases altas; sin embargo, el ambiente explosivo ebulliría plenamente tres años después, en el estallido de la Revolución Francesa

Este miércoles, a las 18:00 horas, en el Teatro Socorro Astol, los integrantes del Taller de Ópera de Sinaloa presentarán una Gala de Ópera interpretando las arias y duetos de “Las Bodas de Fígaro”, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Liderados por su maestro José Manuel Chú, los alumnos del TAOS estarán acompañados por los pianistas Zlatina Valkova y Salomón Gil, además del asesoramiento dramático de Marcela Beltrán y la asesoría en Cantoterapia de Oralia Castro; asimismo, contarán con la asesoría de Érick Castro y el supertitulaje de Liliana Salazar. La entrada tendrá un costo de recuperación de 50 pesos.

“Las Bodas de Fígaro” es una ópera cómica o buffa que se desarrolla en cuatro actos, cuya música fue escrita por Mozart y el libreto por Lorenzo Da Ponte, sobre el original de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Es una secuela del Barbero de Sevilla y su primera representación fue el 1 de mayo de 1786. Fue prohibida inicialmente por su argumento que hace una crítica corrosiva de las clases altas; sin embargo, el ambiente explosivo ebulliría plenamente tres años después, en el estallido de la Revolución Francesa. Empero, es una obra atrayente e inolvidable por sus cómicos enredos, hermosas arias y refrescante argumento, el cual fue purificado de cualquier alusión política que resultara peligrosa.

Susanna y Fígaro preparan su boda, pero el Conde de Almaviva insiste en su interés por la prometida de Fígaro, quien es un criado que está al servicio del Conde. En esta pretensión, se desencadena una tempestad de enredos, situaciones, engaños y malas interpretaciones, hasta que el Conde es completamente exhibido y debe implorar el perdón de su esposa, Rosina. La trama se complica más, porque Cherubino, paje del Conde, manifiesta interés por la Condesa.

¿Disfruto la comicidad y el bel canto?