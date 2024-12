Las bodas no salen como uno espera

El funcionario utilizó un museo nacional para la realización de un evento privado, es decir, lo utilizó como si fuera un salón de fiestas y realizó su boda. ¿Será acaso esto abuso de funciones? ¿O desvío de recursos públicos?

Las bodas son algo maravilloso, en muchas de las ocasiones los novios viven un día que recordarán con gusto por el resto de sus vidas, en otras ocasiones no tanto. Hace algunos meses Martín Borrego Llorente realizó su enlace matrimonial con su pareja Ionut Valcu, jefe de la Embajada de Rumania en nuestro País; por su parte Borrego en ese entonces era jefe de la Oficina de Cancillería.

La boda se realizó el 4 de octubre, pero no fue sino hasta hace días que se divulgaron fotos y videos del suceso; cuando se empezó a hacer viral la noticia el motivo no fue la boda en sí, sino el lugar donde se realizó la misma, es decir, fue en el Museo Nacional de Arte (MUNAL), lugar que no está destinado para la realización de esas recepciones.

Aquí viene algo un tanto curioso, ya que está semana se emitió una nota informativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quien informó que tras conocer de esta situación aclara que no autorizó y no fue informada (ojo con esto) de la solicitud enviada por Borrego y que ningún recurso de la SER fue erogado para dicho evento. Criticó dicho actuar y señaló que fue un grave error y que dicho actuar va en contra de la vocación austera, rigurosa e igualitaria de la Cuarta Transformación, procediendo a solicitar la renuncia del funcionario involucrado, es decir, Martín Alfonso Borrego Llorente.

¿Qué piensa al respecto? ¿Hizo bien la Secretaria? El funcionario utilizó un museo nacional para la realización de un evento privado, es decir, lo utilizó como si fuera un salón de fiestas y realizó su boda. ¿Será acaso esto abuso de funciones? ¿O desvío de recursos públicos? Sin duda las respuestas a estas interrogantes valdrían la pena. Por su parte, Borrego renunció. Le digo que a veces las bodas no terminan como uno espera.

Pero esto no es todo, ya que esta semana también se divulgaron fotos y videos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, posando con los novios y bailando en la boda... ¿pero que no autorizó ni fue informada de dicha situación? Entonces ¿cómo fue que asistió a la boda y se tomó fotos con los novios? Mmm... si puede, me explica qué fue lo que pasó.

Por su parte, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, el día de ayer, señaló que la Secretaria seguirá siendo parte del equipo y que es un orgullo tenerla como funcionaria, vaya, que es una mexicana ejemplar, creo que con eso damos por concluido el tema.

Para finalizar y cambiando de tema, le comento que nuestros legisladores, que siempre están buscando estar a la vanguardia de las necesidades de nuestro País han propuesto una reforma constitucional, con la finalidad de poder utilizar la palabra “Presidenta” (de la República) y “gobernadoras” en el texto de la Constitución... la reforma que seguramente Usted estaba esperando.

PD 1. Para el presupuesto de Egresos del próximo año se ha decidido recortar 14 mil millones al Poder Judicial, ¿adivine cuanto al Legislativo o al Ejecutivo?

PD 2. Para el presupuesto de Egresos del próximo se ha decidido recortar más de 13 mil millones al INE, ¿adivine cuanto al Legislativo o al Ejecutivo?

PD 3. “No se puede estar usando la ley de amparo para liberar delincuentes”._ Claudia Sheinbaum

PD 4. “Los derechos humanos están en riesgo permanente cuando el poder no puede ser contenido, frenado o controlado”._ Ministra Norma Piña.