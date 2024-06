Los partidos políticos que se coaligan no sólo lo hacen para ganar elecciones, sino que, una vez obtenida la victoria, siguen una misma agenda legislativa e incluso de gobierno.

¿Por qué las coaliciones deben considerarse como un solo partido para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional? Por tres razones:

1. Por razones de unidad de propósito y programa

Los partidos políticos que se coaligan no sólo lo hacen para ganar elecciones, sino que, una vez obtenida la victoria, siguen una misma agenda legislativa e incluso de gobierno. Las coaliciones han dejado de ser únicamente un instrumento para ganar elecciones; también se han convertido en maquinarias de operación política coordinada para legislar o gobernar.

Por ejemplo, la Cuarta Transformación es más que un concepto de campaña electoral; es un programa legislativo y de gobierno que une a tres partidos más allá del ciclo electoral. Estos tres partidos comparten una misma plataforma política que, en términos legales, debió ser elaborada considerando los documentos básicos de cada partido. En lugar de eso, adoptaron la plataforma política de Morena, como se indica explícitamente en el convenio de la coalición “Sigamos haciendo historia”.

Nadie puede negar la gran fuerza electoral y política que ha alcanzado el movimiento iniciado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Su fuerza ideológica es tan poderosa que diluye los límites de las identidades partidarias. ¿Acaso el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde (PVEM) se atreverían a negar que es la agenda, ideología y visión política de la Cuarta Transformación lo que sostuvo sus campañas?

La coalición que integran estos partidos es un buen ejemplo de que no se trata sólo de coaliciones electorales, pues han votado en el Congreso de la Unión siempre unidos, impulsando la agenda política de Morena y la Cuarta Transformación. Sólo hace falta ver sus eslóganes de campaña: “PT es la 4T”, “La 4ta Transformación es verde”. ¿Alguien duda de que se trate de la misma fuerza política?

2. Por razones de garantía de igualdad política del voto de los mexicanos

Las autoridades electorales están obligadas a decidir los asuntos de su competencia considerando las normas como parte de un sistema. En este caso, existe un bloque de constitucionalidad para garantizar que el voto de cada ciudadano tenga el mismo valor. Cuando se sobrerrepresenta una fuerza política, el voto de quien sufragó por esa fuerza vale más que el de quien votó por las otras, pues con los mismos votos, e incluso con menos, obtiene más asientos en el legislativo.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha avanzado en el sentido de evitar el fraude a este bloque de constitucionalidad, verificando que la afiliación de una candidatura sea efectiva y que no se registre como militante de un partido mientras es siglado por otro para evadir el rebase del porcentaje de sobrerrepresentación permitido por la CPEUM. Sin embargo, eso es insuficiente, ya que las coaliciones en sí mismas son otra manera de evadir ese porcentaje de sobrerrepresentación.

3. Por razones de legitimidad democrática de quienes obtuvieron los triunfos

A nadie conviene que representantes políticos lleguen con legitimidad cuestionada al ejercicio del cargo. La legitimidad democrática no solo proviene de obtener la mayoría de los votos en las urnas, sino de aplicar adecuadamente los principios constitucionales para el arribo a las posiciones y posterior ejercicio del poder político. No es razonable que los actores que han obtenido la mayoría de los votos sean cuestionados por no respetar las reglas de asignación de escaños y por forzar a las autoridades a aplicar la norma en su favor.