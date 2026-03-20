Las cuatro T

Es muy importante descubrir cuál es nuestro talento, para no actuar de manera neurótica y permitir que la ambición nos lleve a lugares que no pertenecemos. Cada quien tiene su propio talento y conocerse bien es la mejor inversión que puede hacer en la vida.

El título de la presente columna no hace referencia al partido político en el poder, sino a un video que me envió mi estimado amigo Juan de Dios Aguirre. Es un resumen de una conferencia que ofreció el cardiólogo Valentín Fuster, en el programa “Aprendemos juntos”, de BBVA.

Las 4 T que se proponen en el video son:

Tiempo de reflexionar: Dedicar los primeros 15 minutos del día para reflexionar lo prioritario y lo que no es absolutamente fundamental. Detenerse completamente y reflexionar con pensamiento crítico, en un mundo que anda desbocado. No podemos tener prisa en la vida, uno de los obstáculos es el tiempo.

Talento a descubrir: Es muy importante descubrir cuál es nuestro talento, para no actuar de manera neurótica y permitir que la ambición nos lleve a lugares que no pertenecemos. Cada quien tiene su propio talento y conocerse bien es la mejor inversión que puede hacer en la vida. Si uno se conoce bien y puede seguir esta línea, es crítico y fundamental invertir en ese talento. Por eso, se debe dar importancia a esta pregunta: ¿Para qué sirvo yo?

Transmitir positividad: Todos tenemos una parte positiva por la que podemos embonar con las demás personas. Nos tenemos que mover en la positividad, más que en la negatividad. A veces, la vida se convierte en una empecinada lucha y una crítica constante de unos a otros. Transmitir positividad implica crear más que destruir.

Tutoría: Los tutores no son sólo para la gente joven. Yo tengo dos tutores, porque con el tiempo se complica todo. Por eso, en la vida necesitas alguien que te diga: andas bien por aquí, andas mal por allá. Repito, yo tengo dos tutores: una persona más joven y otra persona más senior.

¿Trabajo las 4 T?