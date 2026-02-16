Las desapariciones crecen constantemente

Entre 2015 y 2025 el número de las personas desaparecidas y no localizadas muestra un incremento sostenido y estructural entre 2015 y 2025, de acuerdo con un informe de México Evalúa

En los últimos 10 años las desapariciones crecieron en 213 por ciento, al pasar de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 172 en 2025, según el informe Violencia en México 2015-2025 análisis de datos y propuestas para la paz, de la organización México Evalúa.

Año con año “el número de las personas desaparecidas y no localizadas muestra un incremento sostenido y estructural entre 2015 y 2025”.

En versión de México Evalúa, las desapariciones no deben verse como un fenómeno separado de los homicidios, sino como parte de una misma dinámica, ya que ambas categorías comparten determinantes territoriales, criminales e institucionales.

Y añade que su evolución conjunta ofrece una medida más realista de la magnitud de la violencia y de las fallas estructurales del Estado.

Esta posición de la organización va en la línea de otras organizaciones que han señalado, con datos duros, que el actual gobierno reduce el número de los homicidios dolosos registrándolos como desapariciones.

En 2025 las entidades federativas con las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas son Sinaloa, con 29.9 desaparecidos por 100 habitantes; Sonora, con 26.3; Baja California Sur, con 24.1; Nayarit, con 22.7, y Baja California, con 22.1.

Estos estados comparten patrones que resultan claros: la desaparición se inserta en un entorno de alta violencia criminal con disputas territoriales persistentes y la presencia sostenida de grupos criminales armados.

Para México Evalúa, “la existencia de tasas elevadas de homicidios y desapariciones sugiere que la desaparición no opera como un fenómeno separado sino como un mecanismo funcional para ocultar asesinatos y distorsionar los registros oficiales de violencia letal”.

La organización, especializada en temas de seguridad, propone construir un indicador -al que llama “Violencia letal”- para medir de forma más integral el fenómeno de la violencia en el país, ya que ante la actual situación el solo indicador de homicidios dolosos resulta insuficiente para dar cuenta de lo que realmente sucede en México.

Así, al sumar los homicidios dolosos y culposos, los feminicidios, las desapariciones y otros delitos que atentan contra la vida, se tendría un indicador más exacto de los reales niveles de violencia que ahora se viven en el país.

Y sostiene que entre 2015 y 20125, “la violencia letal acumulada aumentó en 68.2 por ciento, las desapariciones en 212.9 por ciento y otros delitos contra la vida 368 por ciento, lo que sugiere que el homicidio doloso no mide de forma precisa el problema de la violencia”.

México Evalúa, como ya lo ha dicho en otras ocasiones, afirma en el documento que el actual gobierno federal utiliza el homicidio doloso como el principal indicador de que la violencia se ha reducido en el país, porque desde su propia estadística esto es lo que ha ocurrido.

Otras organizaciones, también especializadas en el tema de la violencia, dudan de los números que ofrece el gobierno y proponen otros datos sobre los homicidios dolosos a partir de fuentes abiertas y no solo de la información que ofrecen las fiscalías de los estados.