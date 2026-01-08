Las diez mejores películas del segundo semestre I

De Una voz humana a Mientras dure la guerra, estas son las 10 mejores películas que vi durante el segundo semestre de 2025

De las películas que vi en el segundo semestre de 2025 estas diez son las que considero las mejores. Son producción de: México, España, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Francia.

Una voz humana (España, 2020) de Pedro Almodóvar dura media hora y es su primera película en inglés. Adaptación libre del monólogo teatral homónimo de Jean Cocteau (1889-1963) que escribió en 1930 para Édith Piaf, pero nunca se atrevió a interpretarlo. La obra se estrenó en la Comédie Française de París en 1932. La película solo tiene como protagonista a la británica Tilda Swinton. La historia cuenta la vida de una mujer que acaba de ser abandonada por su pareja tras cuatro años de vivir juntos, para irse con otra mujer. Mientras se hunde en su dolor y en su soledad, espera con angustia la llamada, la última llamada de su amante, la de despedida.

Sujo, hijo de sicario (México, 2024), dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez. En la edición 67ª de los Premios Ariel, gana como Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Coactuación Femenina para Yadira Pérez Esteban. Se narra la historia de un niño, hijo de un sicario, que es asesinado cuando él tiene cuatro años. Tras el asesinato, su tía, hermana de su madre, lo esconde de los enemigos de su padre. Cuando llega a la adolescencia se involucra con la organización criminal que mató a su padre, y terminan atrapados en la red de violencia, que impera en la región donde vive.

Anora (Estados Unidos, 2024), la dirige y escribe el estadounidense Sean Baker. Gana cinco Premio Oscar; como Mejor Película, Dirección, Montaje, Guion original y Actuación Femenina. En la historia Anora Mikheeva (Mikey Madison) es una stripper de 23 años que vive en un barrio de Brooklyn. Vanya (Mark Eydelshteyn), hijo de un magnate ruso, contrata a Ani y le paga 15 000 dólares para que se quede con él una semana, en las Vegas, y al regreso del viaje le pide matrimonio. Cuando la noticia de la boda llega los padres de Vanya en Rusia, de inmediato tramitan la anulación del compromiso.

Frankenstein (Estados Unidos, 2025) película escrita y dirigida por Guillermo del Toro, que es basada en la novela homónima de Mary Shelley de 1818. En 1857, un barco danés que realiza una expedición al Polo norte queda atrapado en el hielo ártico. La tripulación, liderada por el capitán Anderson (Lars Mikkelsen), encuentra al barón Víctor Frankenstein (Oscar Isaac) gravemente herido y lo lleva a bordo. Pronto son atacados por una criatura con fuerza sobrehumana, Frankenstein (Jacob Elordi) cuyas heridas pueden regenerarse, quien exige le entreguen a Víctor. Este explica que es el creador de la criatura.

La semilla de la higuera sagrada (Alemania, 2024) dirigida y escrita por Mohammad Rasoulof. En Irán fue sentenciado a ocho años de cárcel y logra huir a Alemania donde ahora vive. La historia se centra en Iman, un juez de instrucción del Tribunal Revolucionario de Teherán, que vive en la desconfianza y la paranoia a medida que las protestas políticas se intensifican y su arma desaparece misteriosamente. Sospecha de su mujer y sus hijas, e imponen medidas que tensan los lazos familiares a medida que las normas sociales se desmoronan. (Continúa)