Las diez mejores películas del segundo semestre II

De Una voz humana a Mientras dure la guerra, estas son las 10 mejores películas que vi durante el segundo semestre de 2025

Las vidas en Sing Sing (Estados Unidos, 2023) dirigida por Greg Kwedar, quien coescribió el guion con Clint Bentley. ​La película se centra sobre en el programa de rehabilitación a través de las artes en la prisión de máxima seguridad de Sing Sing. Los reclusos montan obras de teatro, dirigidos por un profesional. En el grupo, como actores, participan exprisioneros que en esta cárcel participaron de esa experiencia durante su encarcelamiento.

Vivir (Reino Unido, 2022) es remake del sudafricano Oliver Hermanus de la película Ikuri (1952) del japonés Akira Kurosawa, con un guion de Kazuo Ishiguro, escritor británico de origen japonés que escribe en lengua inglesa, quien obtuvo el Premio Nobel de Literatura 2017, que se inspira en la novela La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoi. ​Los hechos ocurren en Londres, después de la Segunda Guerra Mundial, el burócrata Peter Wakeling (Bill Nighy) se entera de que solo le quedan siete meses de vida, no se lo cuenta a su hijo y a su nuera Fiona, y en lugar de ir a trabajar se involucra en un nuevo proyecto.

1945: Tres mujeres (Países Bajos, 2022) la dirige Saskia Diesing, holandesa de origen alemán (1972), y el guion es de ella y Esther Gerritsen (1972). En la historia que se cuenta, en la primavera de 1945, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas avanzan por el Oeste y las soviéticas lo hacen por el Este. En ese marco caracterizada por la confusión, la desconfianza y la venganza, surge una inesperada relación de amistad entre tres mujeres; la francotiradora del ejército soviético, Vera; la local Winnie, y la judía-holandesa Simone.

Golpe de suerte (Francia – Reino Unido – Estados Unidos, 2023) escrita y dirigida por Woody Allen, que tiene 88 años, y es su película 50. Fanny (Lou de Laâge) y Jean (Melvil Poupaud) es una pareja que tiene todo lo que desean y profesionalmente son exitosos. No tiene hijos. Viven en un gran departamento en una de las mejores zonas de París. De manera accidental Fanny en la calle se encuentra con Alain (Niels Schneider) un compañero de los años de la escuela. Alain le dice que siempre estuvo enamorado de ella. Empiezan a vivir una intensa relación amorosa.

Mientras dure la guerra (España, 2019) del director español Alejandro Amenábar. Se cuenta la historia del conflicto personal que vive el escritor y filósofo Miguel de Unamuno (Karra Elejalde), rector de la Universidad de Salamanca, España, en los años de la Guerra Civil. En el verano de 1936, fecha de la sublevación militar que encabeza el general Francisco Franco (Santi Prego), Unamuno decide apoyar públicamente la rebelión militar que “promete traer orden a la convulsa situación del país”.