Sin embargo, hoy queremos referirnos a la expresión dos salsas, que utilizó el escritor Benito Pérez Galdós, en el capítulo seis de su novela titulada “Misericordia

Normalmente, cuando utilizamos la expresión dos salsas, pensamos en una de color verde y otra roja, que son típicas en la cocina mexicana. Empero, la palabra salsa también puede referirse a la música de ritmo afrocubano, e, incluso, también puede hacer alusión a que alguien se cree muy superior a otro (muy salsa).

Sin embargo, hoy queremos referirnos a la expresión dos salsas, que utilizó el escritor Benito Pérez Galdós, en el capítulo seis de su novela titulada “Misericordia”, donde presentó a dos mujeres en aguda estrechez económica: Doña Paca, aristócrata venida a menos, y su criada Benina, en el Madrid del siglo 19.

Doña Paca se preguntó si mañana sería un buen día y la criada respondió presurosa, que sí, que se lo dice el corazón. Doña Paca, dijo: “Cuando lo veamos te diré si aciertas... No me fío de tus corazonadas. Siempre estás con que mañana, que mañana...”.

Benina afirmó: “Dios es bueno”, pero Doña Paca agregó: “Conmigo no lo parece. No se cansa de darme golpes: me apalea, no me deja respirar. Tras un día malo, viene otro peor. Pasan años aguardando el remedio, y no hay ilusión que no se me convierta en desengaño. Me canso de sufrir, me canso también de esperar. Mi esperanza es traidora, y como me engaña siempre, ya no quiero esperar cosas buenas, y las espero malas para que vengan... siquiera regulares”.

Benina la volvió a reconfortar, pero Doña Paca le preguntó: “¿Te conformas con esta vida?” La criada contestó: “Me conformo, porque no está en mi mano el darme otra. Venga todo antes que la muerte, y padezcamos con tal que no falta un pedazo de pan, y pueda uno comérselo con dos salsas muy buenas: el hambre y la esperanza”.

¿Saboreo las dos salsas?