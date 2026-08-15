Las Ferias de Augusto

En el año 18 antes de Cristo, Octavio Augusto instituyó las llamadas “Feriae Augusti” (Las Fiestas de Augusto), jornadas para celebrar la recolección de las cosechas y la fertilidad de la tierra con unos días de descanso, sobre todo vacacionando en la playa o la montaña

Agosto recibe su nombre en honor del primer emperador romano, Octavio Augusto (antiguamente, se llamaba Sextilis, porque era el sexto mes del calendario romano).

En el año 18 antes de Cristo, Octavio Augusto instituyó las llamadas “Feriae Augusti” (Las Fiestas de Augusto), jornadas para celebrar la recolección de las cosechas y la fertilidad de la tierra con unos días de descanso, sobre todo vacacionando en la playa o la montaña. En Italia continúa esta antigua costumbre con el nombre de Ferragosto, celebrándose el 15 de agosto.

Con el correr de los años, se unió esta tradición con la fiesta cristiana de la Asunción de la Vírgen María (que ya se celebraba en Oriente por la Iglesia Ortodoxa, como la fiesta de la Dormición de la Virgen, para subrayar la forma tranquila, sosegada y apacible con que unió su vida terrena con la celestial).

En Occidente siempre se creyó que la Vírgen fue llevada al cielo en cuerpo y alma, pero fue hasta el primero de noviembre de 1950, que el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción en la constitución apostólica “Munificentissimus Deus”, y su fiesta litúrgica se celebra el 15 de agosto. Con esta disposición, ambas festividades permanecieron poderosa e inextricablemente unidas.

Para nuestro calendario escolar, agosto también es considerado un mes de vacación, aunque en algunos colegios e institutos comienzan las clases del nuevo año lectivo.

Más que Ferias de agosto, en nuestra mente resuenan “Los relámpagos de agosto”, novela revolucionaria guanajuatense de Jorge Ibargüengoitia, cuyo título hace referencia a un dicho popular: “Viene como los relámpagos de agosto, a lo güey por el sur” (las lluvias, en realidad, entran por el norte). Asimismo, resuena una frase popular: “Hacer su agosto”, para indicar un gran beneficio.

¿Disfruto las ferias de agosto?