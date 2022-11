SinEmbargo.MX

Basta darse una vuelta por las redes sociales de Irizarry para sospechar (cuando menos) que su estilo de vida no era congruente con la de un agente antidrogas. Por lo demás, la narrativa no es difícil de creer: un informe interno de la DEA de 2015 reconoció -no sin vergüenza- que agentes de la DEA en América del Sur habían participado por más de diez años en fiestas sexuales con prostitutas contratadas por traficantes colombianos. A los diez agentes implicados se les suspendió su salario entre dos y diez días. De risa.