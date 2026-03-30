Las grandes deudas de la reforma electoral

En el Laboratorio Electoral hemos observado la violencia que impacta en las elecciones desde 2018. La conclusión es clara: elección con elección, el incremento es notorio. Los comicios de 2024 fueron los que registraron más hechos violentos en las últimas décadas; sin duda, este es uno de los males más grandes que aquejan a la democracia mexicana.

Durante los últimos meses, el sistema electoral mexicano ha sido parte del debate público. Ante la búsqueda de aprobar una nueva reforma electoral, se han abordado múltiples perspectivas respecto a qué deben incluir estas modificaciones constitucionales y legales. Una de ellas, sin duda, ha sido la violencia electoral que aqueja las elecciones de nuestro país y que tanto impacta en la libertad y autenticidad del voto. En el Laboratorio Electoral hemos observado la violencia que impacta en las elecciones desde 2018. La conclusión es clara: elección con elección, el incremento es notorio. Los comicios de 2024 fueron los que registraron más hechos violentos en las últimas décadas; sin duda, este es uno de los males más grandes que aquejan a la democracia mexicana.

Los casos de violencia

en la elección judicial

Las elecciones judiciales, aunque novedosas, no estuvieron exentas de violencia. Se presentaron varios casos de agresión contra candidaturas e integrantes del Poder Judicial de la Federación. Estos hechos abonaron al clima de incertidumbre y desconocimiento que rondó a la elección judicial. En el Laboratorio Electoral hicimos un monitoreo de estas agresiones y encontramos que 18 candidaturas y aspirantes fueron agredidas; 8 de ellas, de manera directa, y en la mayoría de los casos contra personas aspirantes a un juzgado. Adicionalmente, se registraron 10 agresiones indirectas o de otra naturaleza contra aspirantes. También observamos un total de 32 agresiones contra miembros del Poder Judicial, familiares y equipos; especialmente contra jueces, magistraturas y personal del Poder Judicial, en una naturaleza distinta. No puede pasar desapercibido que hubo un escalamiento de la violencia en 11 de estos casos y que varios de ellos ocurrieron para presionar la decisión de juezas y jueces.

Atender la violencia electoral