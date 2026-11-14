Las limitaciones económicas y el desorden en el gobierno

Lo poco bueno y lo inventado como bueno, lo expone la Presidente “a los cuatro vientos” en las mañaneras, en cambio, los errores y lo que no se hace, debiendo hacerse, queda oculto o pasa a segundo término, a pesar de que eso es lo que está afectando a los ciudadanos

Aunque muchas veces se critica a columnistas y periodistas de publicar y analizar sólo los problemas del país, lo que pasa es que lo poco bueno y lo inventado como bueno, lo expone la Presidente “a los cuatro vientos” en las mañaneras, en cambio, los errores y lo que no se hace, debiendo hacerse, queda oculto o pasa a segundo término, a pesar de que eso es lo que está afectando a los ciudadanos.

Véanse, por lo tanto, diversas notas y columnas periodísticas, tomadas sin orden de fechas ni de importancia en los últimos días:

En el Sol de México del día 3 de noviembre: “las importaciones de maíz alcanzarán la cifra de 25.7 millones de toneladas, pues la producción nacional apenas cubrirá menos de la mitad del consumo del país”... además, según Reforma del día 2 de noviembre, “la caída en la producción del agro de hasta 46%, se debió tanto a la falta de agua, como al encarecimiento de los insumos, a la inseguridad, las extorsiones y la falta de inversiones en infraestructura; la producción de trigo cae 46.4% al pasar de 3.1 millones de toneladas en 2022 a 1.7 millones de tons. en 2025; jitomate bajó 30%; el sorgo 12%; el maíz blanco, de 21,926 tons. a 20,446 tons., o sea 6% menos. Así, la tan prometida “autosuficiencia alimentaria” quedó en eso, en una quimera.

En El Financiero del 2 de noviembre, Enrique Santana, en su columna analiza la caída en la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que bajó 137 mil millones de pesos, o sea 5.3 por ciento menos que lo programado, por lo que el total de los ingresos tributarios del gobierno sólo subieron 0.70 por ciento real, gracias a que el IVA logró un incremento de 12 por ciento real, aunque el dato más significativo es el ISR, impuesto que pagan las empresas y de los sueldos y salarios de sus empleados, principalmente.

Según estudio del Colegio de México, denominado “Salud quebrada, retos reformas y resultados”, según nota publicada en el diario Ovaciones del 10 de noviembre, en 2024 había 44.5 millones de personas sin acceso a servicios de salud y 5.7 millones de hogares incurrieron en gastos excesivos para atender su salud, es decir, tuvieron un incremento de 73 por ciento en 10 años, mucho más que la inflación.

En el Periódico Noroeste del 11 de noviembre, se publican datos del Presupuesto federal para 2027, en el que se aprobó un Gasto Público de 10.6 billones de pesos, esto es, un incremento de sólo 1.3 por ciento real respecto a 2026; de este gasto, los programas sociales se llevan un billón 25 mil millones de pesos y el llamado gasto federalizado, que incluye lo que se debe enviar a estados y municipios, asciende a 3 billones 48 mil millones de pesos, quedando solo 1.3 billones de pesos para las muy necesarias inversiones; por cierto, a pesar de las próximas elecciones, al INE se le rebajan 6 mil millones de pesos, por propuesta de los diputados de Morena.

Como complemento a lo anterior, en el diario Ovaciones del 11 de noviembre, en columna de Juan Ortiz, expone en “El dato Incómodo”, que se dedicarán 1.6 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda, misma que, según la Secretaría de Hacienda, crecerá a 21.7 billones de pesos al terminar 2027, el doble de lo que se tenía en 2018, que eran 10.55 billones de pesos. Para 2027, cada mexicano tendrá una deuda pública per cápita de 160 mil pesos, el doble de lo que se tenía en 2018, según el Instituto Mexicano de Competitividad.

En El Economista del 2 de noviembre, se informa que Pemex tiene, hasta septiembre de este año, pérdidas por 38.8 millones de pesos; además, Pemex pagó 104 mil millones de pesos por intereses de su deuda, o sea 382 millones de pesos diarios.

Como parte del desorden entre autoridades federales, en el diario Milenio del 10 de noviembre, en columna de Joaquín López Dóriga, expone que la Presidente Sheinbaum, ‘otorgó’ a la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano autónomo de la Presidente pues depende del Poder Legislativo, “la capacidad de denunciar ante la FGR, utilizando el recurso de contar con ‘testigos protegidos’ a cambio de reducciones en sus condenas”. Y no sólo eso, sino que, según columna de Alfredo González Castro en El Heraldo de México, “quien canta primero, paga menos en cuanto a corrupción”, pues también la Presidente le autorizó al INE utilizar “testigos protegidos”, siendo el INE un órgano independiente del Ejecutivo. La Presidente no respeta los diferentes ámbitos de poder.