Las mejores exposiciones de arte del semestre

De las exposiciones que vi en el primer semestre de 2026, estas 10 son las que considero las mejores

De las exposiciones que vi en el primer semestre de 2026, estas 10 son las que considero las mejores. Reseñas de estas se publicaron en diversos medios.

1. El espacio vientre

De la colombiana Delcy Morelos Sandoval, en el Museo de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La obra es una “pirámide” circular de tierra, hecha con materiales vegetales, que para la artista es un ente femenino que se relaciona con la fertilidad y la alimentación.

2. Mis caminos son terrestres

De la mexicana Marta Palau, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La exposición funciona como declaración de principios, desde un posicionamiento político-social hasta una cosmovisión espiritual.

3. Rini Templeton. Apuntes

De la estadounidense Rini Templeton, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La exposición recupera sus procesos de trabajo, itinerarios y compromisos como productora de imágenes a partir de una revisión exhaustiva de sus cuadernos de apuntes.

4. Kati Horna: La mirada puesta en página

De la húngara Kati Horna, en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, Ciudad de México. Las obras son fotografías, hojas de contacto, revistas y objetos personales. La exposición se organiza en cuatro ejes temáticos: Redes y procesos editoriales; Objetivista y experimentación; Arquitectura insólita y Sucedió en Coyoacán.

5. Pintura y escultura en el acervo patrimonial de México

En la Casa Miguel Alemán, del Complejo Cultural Los Pinos, Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Se exhiben 67 obras, creadas entre 1979 y 2005, que provienen de distintos fondos públicos, entre ellos, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), y la colección Pago en Especie de la SHCP.

6. Retratos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman – Santander

En el Museo de Arte Moderno (MAM), en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México. Se exhiben obras emblemáticas de la colección que a partir de 1941 formaron Natasha Zahalka y Jacques Gelman. La exposición despertó una gran controversia.

7. El jardín de Velasco

En el Museo Kaluz, Ciudad de México. La exposición muestra la dimensión más personal del pintor-científico que fue José María Velasco (1840–1912), el artista que transformó la manera de representar y comprender el paisaje mexicano. Una propuesta museográfica original y novedosa.

8. Para que no se olvide

Exposición que se presenta en el Museo Sonora de la Revolución (MUSOR), Ciudad Obregón, Sonora. Obras de Evangelina Ley (Navojoa, 1955), Judith Reina (Caborca, 1956), Pablo Dicochea (Caborca, 1980), y Artemiza (Ciudad Obregón). El tema central son los petrograbados elaborados por los pueblos prehispánicos.

9. Raíces. Conexiones, relaciones, renacimiento de la naturaleza y la humanidad

Se exponen obras del escultor italiano Antonino Culotta, en el Osterio Magno en Cafalú, Sicilia, Italia. El artista trabaja con raíces que proceden de diferentes árboles de la región y hace que emerjan formas que le sugiere la misma naturaleza.

10. Othoniel Cosmos o los fantasmas del amor

Exposición del francés Jean-Michel Othoniel, en el Palacio de los Papas, en Aviñón, Francia. El artista interviene diez sitios de la ciudad con 260 obras, que se inspiran en El Canzonière de Petrarca (1304-1374), que vivió en Aviñón, y que dedicó a su amor perdido.