Las mentiras de Andrés

La característica esencial de López Obrador es mentir, por eso el distintivo de su gobierno ha sido la demagogia, la manipulación y la mentira; y vaya que le ha redituado mentir, primero para lograr un triunfo abrumador en la elección de 2018, y ahora como Presidente ha logrado mantener una aceptación popular muy alta después de cuatro años de resultados mediocres por no decir malos.

Pero ¿por qué miente López Obrador?, ¿es cínico o hay algo más profundo en su personalidad?

El Presidente López mintió cuando nos dijo que acabaría con la corrupción en el Gobierno, y resulta que su gestión se caracteriza por la opacidad en la información pública, por las asignaciones directas en las licitaciones de obra y las compras, y su equipo de gobierno se integra por algunos personajes que se distinguen por su corrupción en el viejo régimen priista.

El Ejecutivo miente cuando nos dice que en su gobierno son primero los pobres. Hay estudios que sustentan que la pobreza ha incrementado en nuestro País y que los programas sociales no benefician a los más pobres.

Es mentira el discurso obradorista que dice que busca lograr la soberanía energética y en especial la autosuficiencia en gasolinas. vemos que Pemex está totalmente quebrada y que en 2020 tuvo un déficit de patrimonio por 2.404 billones de pesos y en 2021 fue de 2.170 billones; al 30 de septiembre de 2022 el patrimonio de la petrolera era de 1.598 billones de pesos negativo. El principio de derecho dice que “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, entonces las refinerías nuevas de Pemex están naciendo quebradas.

Miente López Obrador cuando dice que el País avanza en materia de seguridad cuando sabemos que aun con la militarización la suma de homicidios dolosos y las desapariciones crece sin precedentes.

Continúa mintiendo el Presidente al decir que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca; sabemos que el sistema de salud mantiene un desabasto de medicamentos y de vacunas brutal, y que los servicios del IMSS y del ISSSTE siguen siendo pésimos e inhumanos. Miente también cuando habla del aeropuerto Felipe Ángeles ya que este es un fracaso.

En fin, López Obrador no se cansa de mentir sobre su verdadero pensar y sentir, sus acciones y resultados de gobierno, y sobre los opositores y críticos de su gobierno.

Franco Rossomando, médico italiano con estudios de medicina y psicología, nos dice en su libro Homeopatía y Emociones, en el capítulo síntomas psicológicos sobre la tendencia a la mentira: “la mentira es un enunciado falso que se sostiene como verdadero a sabiendas que no lo es, lo que constituye un intento de engaño. Es sintomático cuando se transforma en una tendencia habitual. La persona mentirosa recurre a este mecanismo a fin de negar o evitar una realidad que le genera displacer o dolor. Como se trata de un mecanismo infantil, posee un carácter mágico hasta el punto de que la persona mentirosa cree que engañará a los demás... en la historia de todo mentiroso siempre ha habido algunas situaciones traumáticas que ha intentado negar. En este sentido, la mentira puede leerse como: “si esto no es cierto (la mentira) tampoco fue cierto aquello (lo que me generó dolor)”.

Así, bajo la tesis de Rossomando, López Obrador usa un mecanismo infantil que busca negar la realidad porque ha vivido situaciones traumáticas que le generan dolor. ¿Qué traumas dolorosos arrastra nuestro Presidente? ¿Qué realidad dolorosa perturba desde su infancia a López Obrador que le genera esta tendencia a mentir?