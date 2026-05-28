Las muy diversas versiones de Asiain (II)

La lectura del libro ‘Muy diversas versiones’, del mexicano Aurelio Asiain, me resultó un placer y me abrió a nuevos intereses y aprendizajes. Impresiona el enorme conocimiento que Asiain tiene del oficio de la traducción de la poesía, y de la poesía que se hace en toda la geografía del mundo y de todos los tiempos, y en particular en Asia, con China y Japón, como proa.

En “Muy diversas versiones” (Editorial Grano de Sal, México, 2025), el mexicano Aurelio Asiain hace una selección de poesía en más de 12 lenguas, que recoge 50 poemas, de otros tantos autores:

Entre ellos está el autor del Rigveda, Aristófanes, Ovidio, Catulo, Petrarca; poetas chinos, como Bai Yuyi, Li Po, Otsu, y los japoneses: Matsuro Bashô, Teika, Shunzei, Shinkei, Ko, Yosa Buson, Shikô, Kuroyanagi, Mitsui, Ishigaki, Tadashi Amano, Miyoshi Tatsuji, Ikkyu, Tadoami, Sugawara Michizane, Gensei, Ryokan, Ema Sikō (poetisa) y Natsumu Sõseki. Y también 15 poetas zen de Vietnam, entre ellos Khuong Viet, Van Hanh y Vien Chieu. La poetisa Ho Xuang Huong.

Hay también poemas de Victor Hugo, Nelson Cogane, Sammy Mysely, Dick Robertson, Sharon Olds, Juan José Tablada, Vicente Huidobro, R. Ammons, Heaney, Anthony Hecht, Ungaretti, Wallace Stevens, Yeats, Robert Frost, y los poetas ucranianos: Grigory Skovoroda, Taras Shevchenco, Mykola Zerov, Mayra Alexandrova Zaturenska (poetisa), Mykola Bazhan, Serhiy Zhadán, Natalka Bilotserkivets (poetisa) y Oksama Zabuzhko.

Y hay traducciones de Aurelio Asiani, las más, y también de Octavio Paz, Mathers, Jorge Luis Borges, Arthur Waley, Kenneth Rexroth, Basil Bunting, Gabriel Zaid, Carmen Bullosa, Andrés Virreynas, Orlando González, Toshahiru Oseko, Juan José Tablada, Seamus Heaney y Robin Robertson.

La lectura del libro me resultó un placer y me abrió a nuevos intereses y aprendizajes. Impresiona el enorme conocimiento que Asiain tiene del oficio de la traducción de la poesía, y de la poesía que se hace en toda la geografía del mundo y de todos los tiempos, y en particular en Asia, con China y Japón, como proa.

Sus notas y comentarios son de una erudición que asombra. Estuve el día que Asiain presentó su libro en México, con lectura de alguna de las poesías. Es un gran texto, y una obra indispensable para entender cómo se traduce la poesía, de alguien que es reconocido como un experto en el tema, y tiene una gran sensibilidad poética.