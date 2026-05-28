Las muy diversas versiones de Asiain (II)

En “Muy diversas versiones” (Editorial Grano de Sal, México, 2025), el mexicano Aurelio Asiain hace una selección de poesía en más de 12 lenguas, que recoge 50 poemas, de otros tantos autores:
Entre ellos está el autor del Rigveda, Aristófanes, Ovidio, Catulo, Petrarca; poetas chinos, como Bai Yuyi, Li Po, Otsu, y los japoneses: Matsuro Bashô, Teika, Shunzei, Shinkei, Ko, Yosa Buson, Shikô, Kuroyanagi, Mitsui, Ishigaki, Tadashi Amano, Miyoshi Tatsuji, Ikkyu, Tadoami, Sugawara Michizane, Gensei, Ryokan, Ema Sikō (poetisa) y Natsumu Sõseki. Y también 15 poetas zen de Vietnam, entre ellos Khuong Viet, Van Hanh y Vien Chieu. La poetisa Ho Xuang Huong.
Hay también poemas de Victor Hugo, Nelson Cogane, Sammy Mysely, Dick Robertson, Sharon Olds, Juan José Tablada, Vicente Huidobro, R. Ammons, Heaney, Anthony Hecht, Ungaretti, Wallace Stevens, Yeats, Robert Frost, y los poetas ucranianos: Grigory Skovoroda, Taras Shevchenco, Mykola Zerov, Mayra Alexandrova Zaturenska (poetisa), Mykola Bazhan, Serhiy Zhadán, Natalka Bilotserkivets (poetisa) y Oksama Zabuzhko.
Y hay traducciones de Aurelio Asiani, las más, y también de Octavio Paz, Mathers, Jorge Luis Borges, Arthur Waley, Kenneth Rexroth, Basil Bunting, Gabriel Zaid, Carmen Bullosa, Andrés Virreynas, Orlando González, Toshahiru Oseko, Juan José Tablada, Seamus Heaney y Robin Robertson.
La lectura del libro me resultó un placer y me abrió a nuevos intereses y aprendizajes. Impresiona el enorme conocimiento que Asiain tiene del oficio de la traducción de la poesía, y de la poesía que se hace en toda la geografía del mundo y de todos los tiempos, y en particular en Asia, con China y Japón, como proa.
Sus notas y comentarios son de una erudición que asombra. Estuve el día que Asiain presentó su libro en México, con lectura de alguna de las poesías. Es un gran texto, y una obra indispensable para entender cómo se traduce la poesía, de alguien que es reconocido como un experto en el tema, y tiene una gran sensibilidad poética.
Aurelio Asiain, nace en la Ciudad de México, el 29 de octubre de 1960. En 1978 recibe la Beca Salvador Novo. En 1982, Gabiel Zaid lo lleva a la revista Vuelta, que en 1976 funda Octavio Paz. En un principio colabora reseñando libros y aportando algunos poemas, a finales del mismo año pasa a formar parte del equipo editorial como corrector y más tarde es nombrado secretario de redacción, puesto que desempeña hasta el cierre de la revista en 1998.
Su primer libro de poemas, República de Viento, obtuvo el III Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe a la Joven Creación en 1990. Entre 1994 y 1996 tuvo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Al cierre de Vuelta fue director fundador de la revista cultural Paréntesis en 1999 y se mantuvo en el cargo hasta 2001.
Asiain llega a Japón como agregado cultural de la Embajada de México en Tokyo en 2002, puesto que desempeña durante cinco años, para después dedicarse a la cátedra en la Universidad de Kansai Gaidai, en la ciudad de Hirakata, Japón, donde sigue trabajando.
Desde 1999 es miembro del consejo editorial de la revista Letras Libres, donde colabora habitualmente. En 2007, realizó una exhibición de sus fotografías denominada Formas de Japón en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, en la Ciudad de México.
Asiain es uno de los escritores que utiliza el espacio de las redes sociales, particularmente X, como medio de expresión, y para polemizar. El Periódico de Poesía, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó 22 cosas sobre Twitter, un ensayo sobre el tema.
Aurelio Asiain
Editorial Grano de Sal
México, 2025
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