¿Las niñas, niños y adolescentes en México tienen la educación que se merecen?

Mientras la inteligencia artificial parece estar instalada en el día a día de muchas personas, el 4.1 por ciento de los planteles de educación básica ni siquiera cuenta con electricidad, 17.4 por ciento no dispone de acceso a agua potable, 12.4 por ciento no tiene lavamanos y 6.5 por ciento no cuenta con sanitarios independientes.

Desde el 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de enero como el Día Internacional de la Educación como reconocimiento al papel que representa en la conquista de la paz y el desarrollo en el mundo. Al proclamar este día internacional, los estados miembros identificaron la importancia de adoptar medidas garantes de una educación inclusiva y equitativa de calidad en todos los niveles. Sin embargo, actualmente las niñas, niños y adolescentes están enfrentando una época de conflictos armados, crisis climáticas, migratorias y de salud que alteran su presente y, con toda seguridad, su derecho a una educación digna y de calidad. En México, factores como la desigualdad en el acceso a la educación y la deficiencia en la calidad educativa que tiene la oferta programática actual, ponen en riesgo la garantía del derecho a la educación y aprendizaje de millones de niñas, niños y adolescentes que se desarrollan en nuestro país. Ante esta situación es necesario observar a la educación de la misma forma en la que se observa un caleidoscopio: para apreciar el panorama es preciso poner atención a todas las aristas y cómo es que cada una es causa y efecto de la perspectiva final. Empecemos por señalar que, aunque parezca que la pandemia por Covid 19 ya quedó en el pasado, sus efectos negativos siguen presentes en el ámbito educativo y, tristemente, continuará por varios años más, ya que la desigualdad y rezago que existían antes de la crisis sanitaria solo se agudizó con su llegada. Podríamos pensar que los retos que la pandemia les representó a todos los sectores dio como resultado un avance en las herramientas tecnológicas para todas y todos, sin embargo, las cifras que el Sistema Educativo Nacional reportó sobre el ciclo 2023-2024 revelan que el 45.6 por ciento de las escuelas de educación básica no cuentan con computadoras y el 53.1 por ciento no tienen acceso a internet. Mientras la inteligencia artificial parece estar instalada en el día a día de muchas personas, el 4.1 por ciento de los planteles de educación básica ni siquiera cuenta con electricidad, el 17.4 por ciento no dispone de acceso a agua potable, el 12.4 por ciento no tiene lavamanos y el 6.5 por ciento no cuenta con sanitarios independientes. En tanto, hay quienes no logran integrarse al sistema educativo. A pesar de que desde 2019 la educación inicial es un derecho, apenas el 16.4 por ciento de niñas y niños de 0 a 3 años recibe algún programa de este nivel, ya sea escolarizado o no escolarizado. Y en el ciclo escolar 2023-2024 hubo una disminución del 5.4 por ciento de la matrícula en la educación básica y media superior, lo que significa que 1.68 millones de niñas, niños y adolescentes no tuvieron acceso a la educación. En Save the Children implementamos programas y acciones que facilitan que niñas, niños y adolescentes en situaciones de desventaja puedan enfrentar sus contextos sin aumentar su rezago educativo, además, facilitamos procesos formativos para agentes de la educación para que la atención que brindan sea de calidad. Y continuaremos sumando esfuerzos para que de forma directa e indirecta la niñez y adolescencia en territorio mexicano tenga un mayor y mejor acceso a la educación. No obstante, somos conscientes de que una de las mayores aportaciones que podemos realizar es hacer un llamado a la reflexión y entendimiento de que la educación debe atenderse de forma integral, para que cualquier niña, niño y adolescente tenga garantizada una educación de calidad, segura e incluyente. Así que es momento de cuestionarnos: ¿las niñas, niños y adolescentes en México tienen la educación que se merecen? * Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram.