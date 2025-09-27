Las oportunidades ciudadanas para un mejor México

Los partidos tradicionales sufren de desprestigio social, lo que ha sido acrecentado por el régimen, pero lo más grave es que no han encontrado la terapia necesaria para superar el ‘sometimiento’ de la población en los apoyos sociales en efectivo del Gobierno.

A los ojos de muchos mexicanos, este gobierno está en una encrucijada, pues quiere o desea continuar con los caminos trazados y heredados por el sexenio anterior o bien debe buscar otros caminos para enfrentar y solucionar los problemas del País, aun cuando sean contrarios a los heredados, y, para hacer más complicado el panorama, está también la ruta diferente que tal vez deba tomar ante las exigencias y amenazas del Presidente Trump, que cada día “se mete” más en decisiones del Gobierno mexicano.

Lo curioso del caso es que si la Presidenta Sheinbaum actúa contra las herencias de López Obrador, todo hace suponer que México mejoraría en cuanto a los problemas de seguridad, de la economía, la educación, la salud y demás, con lo cual quitaría argumentos y materia a sus adversarios; la Oposición política, por su parte, está desconcertada y sin buenos y reconocidos liderazgos y tampoco ha encontrado el camino para convocar a la parte de la sociedad que no está de acuerdo con la actuación del gobierno de Morena. Los partidos tradicionales sufren de desprestigio social, lo que ha sido acrecentado por el régimen, pero lo más grave es que no han encontrado la terapia necesaria para superar el “sometimiento” de la población en los apoyos sociales en efectivo del Gobierno.

La posibilidad de la creación de un nuevo o varios partidos, además de las dificultades legales para ello, se encontraría también con muchos de los impedimentos de los partidos tradicionales, excepto, tal vez lo del desprestigio, pero se tendrá que encontrar una pléyade de nuevos líderes que se enfrenten con valentía, no sólo a un gobierno autoritario, sino a la delincuencia organizada, dispuesta a corromper con la fuerza del dinero y las amenazas.

Si el gobierno de la 4T continúa con sus políticas de dividir a la sociedad, de no perseguir con eficacia a los delincuentes y de su retrógrado estatismo, obstruyendo la inversión privada le estará dando argumentos a la Oposición, que de seguro encontrará la manera de organizarse y defenderse en el diario acontecer y en las futuras elecciones.

La pregunta es, ¿cómo lograr que la Oposición se una, se organice y encuentre los líderes aceptables y valientes, dispuestos a “sacrificarse”, como lo hicieron en su tiempo los líderes del PAN, cuando se enfrentaron a la “dictadura de partido” del PRI? En aquel tiempo el PAN tenía una Declaración de Principios que le daban fundamento y razón para trabajar, aun cuando todo parecía perdido o lejano; tenía además una mínima organización y un convencimiento de que todo podría cambiar si se persistía en el empeño.

Hoy, cualquier Oposición política tendría que comenzar desde un planteamiento teórico-práctico para convencer a los ciudadanos sobre algunos de los siguientes planteamientos:

1. Que los apoyos sociales se continuarán, cuando mucho, algunos se ordenarán para evitar corrupción o duplicidades.

2. Se tendrían líderes locales y nacionales, que emerjan de las organizaciones ciudadanas que han nacido como respuesta a los problemas que se están sufriendo o bien de las áreas universitaria y empresarial, líderes sin “cola que les pisen”, conscientes de los riesgos que se estarían corriendo.

3. Si se creara un nuevo partido político, lograr que el o los partidos actuales acepten los nuevos liderazgos.

4. Convencer a los electores y concientizarlos de los errores del actual régimen en cuanto a las deficiencias en la educación de sus hijos por la falta de buenas escuelas, buenos y suficientes maestros, la atroz eliminación de las escuelas de tiempo completo y de la inseguridad por la violencia, para lo cual se tendría que utilizar todos los medios de comunicación, nuevos y tradicionales.

5. Sensibilizar a los ciudadanos sobre las torpezas de este y del anterior régimen al haber permitido el crecimiento de los carteles de la droga, su infiltración en el Gobierno y las atrocidades que cotidianamente se sufren, todo por la complacencia del Gobierno, que llegó al descaro de “visitar” a familia del principal capo del Cártel de Sinaloa.

6. Hacer ver que Estados Unidos ha tenido que amenazar al Gobierno mexicano para que actuaran contra la delincuencia organizada, que al declarar terroristas a los cárteles de la droga, “como que se autoriza” a intervenir en países extranjeros por su seguridad nacional.

En fin, hacer ver a los ciudadanos lo que se está perdiendo o de plano ya se perdió, pero que es posible recuperar si existe un gobierno diferente que convoque a todos los ciudadanos y sus organizaciones a trabajar por México.