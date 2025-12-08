Las películas de León XIV

...el Papa abundó sobre cuatro grandes películas que le gustan de manera especial. Lógicamente, entre esta selección, se encuentra “La vida es bella”, escrita, dirigida y protagonizada por el mismo Benigni y su esposa, Nicoletta Braschi

El pasado jueves 4 de diciembre, el Papa León XIV recibió en audiencia al reconocido actor y director de cine, Roberto Benigni, quien le presentó algunos fragmentos de su nueva producción cinematográfica, “Pedro, un hombre en el viento”, monólogo sobre el primer Papa elegido por Cristo, que será transmitido el 10 de diciembre a través de la cadena de televisión italiana RAI 1.

Después de hacer comentarios sobre este filme y señalar que es bonito y habla de amor, el Papa abundó sobre cuatro grandes películas que le gustan de manera especial. Lógicamente, entre esta selección, se encuentra “La vida es bella”, escrita, dirigida y protagonizada por el mismo Benigni y su esposa, Nicoletta Braschi.

Solicito su anuencia para hacer una digresión y recordar el gran elogio que hizo a Nicoletta el enamorado Benigni, cuando recibió el León de Oro en reconocimiento a su carrera, en el Festival de Cine de Venecia, en septiembre de 2021 (después volveremos sobre las otras tres películas preferidas de León XIV).

Benigni dijo: “Está en el ápice de mis pensamientos, como dice Dante en el paraíso. No le puedo dedicar este premio, porque este premio es suyo. Nicoletta: hemos hecho todo juntos por 40 años, y yo sólo conozco una manera de medir el tiempo: contigo y sin ti. Si he hecho algo bueno en la vida, ha sido a través de tu luz. Cuando te conocí pensé que Dios, al hacerte nacer, había querido adornar el mundo. Fue un amor a primera vista, a última vista, o mejor, a eterna vista”.

Volviendo a las otras tres películas preferidas del Papa, son: La vida es maravillosa, de Frank Capra; La novicia rebelde, de Robert Wise, y Gente como uno, de Robert Redford.

¿Cuáles son mis películas preferidas?