Las reformas 'estructurales' de la 4T

Recientemente el Presidente López Obrador comunicó que presentará tres reformas constitucionales: una a la industria eléctrica, otra a los diputados “pluris” y finalmente una reforma al INE. El Presidente López, demagogo, mentiroso y populista como es, nos dice que la reforma eléctrica busca fortalecer a la CFE para poder sostener su propuesta de no aumentar las tarifas, ¡esto es falso! La reforma eléctrica de Peña Nieto privilegió el subir a la red eléctrica las energías limpias y las más baratas. Esto ha provocado que, ante la caída en la demanda por la pandemia, la CFE no pueda vender toda la energía que produce porque sus energías son principalmente sucias y caras (usan combustóleo y carbón) y son las últimas en la fila del abastecimiento. Es por esto que el Presidente ha señalado con dedo flamígero que la ley actual privilegia a los privados lo cual no es cierto, se privilegia a las energías limpias y baratas. Que CFE produce caro y sucio esa es otra historia, ya que CFE debe modernizar su planta productiva para ser competitiva generando electricidad limpia y a menor costo. Actualmente por orden del Presidente están violando la ley para dar prioridad a CFE por lo que le urge al gobierno cambiar la ley para ya no estar ilegalmente operando. A esto obedece la reforma de López que además está alimentando a la red la energía más cara por lo que está teniendo que aumentar los subsidios a CFE violando así también el T-MEC. Por otro lado, la propuesta de reforma que busca eliminar las diputaciones plurinominales con el argumento de ahorrar recursos en el Poder Legislativo es otra mentira. Liébano Sáenz lo dice con extrema claridad en su última columna “la representación proporcional (las pluris) es el espacio para la pluralidad y evita la sobrerrepresentación de la mayoría simple”. Las pluris son muy importantes en una democracia porque dan voz a las minorías, dan oportunidad a los diputados de partido que normalmente son más preparados y productivos, y evitan la sobrerrepresentación de las mayorías. El Presidente López obrador lo que busca con su reforma es lograr una sobrerrepresentación de su partido y quitar voz a las minorías de oposición. Lo que olvida López es que en una democracia las minorías pueden ser mayorías y viceversa. El Poder Legislativo mexicano está constituido como un sistema bicameral, dos Cámaras que robustezcan el debate para perfeccionar asi el proceso legislativo, haciendo que los cambios de leyes sean lentos y se discutan a profundidad. Si el Presidente López quiere un proceso legislativo “fast track” donde no se le quite ni una coma a sus iniciativas como lo ha sugerido, lo que necesita el Presidente es una mayoría calificada de legisladores levantadedos que no lean, ni discutan en la búsqueda de mejoras. Cuando dos personas siempre están de acuerdo, una sale sobrando; así mientras la Cámara de Diputados y Senadores procesen las iniciativas sin revisión de una a la otra, una sale sobrando. Por lo que propongo que si se quiere ahorrar recursos económicos en el Poder Legislativo volvamos al México del Siglo 19 cuando existió una sola cámara, por lo que sugiero que se elimine la Cámara de Diputados y nos quedemos solo con 128 Senadores. La propuesta presidencial de eliminar los plurinominales ahorraría 232 legisladores (200 Diputados y 32 Senadores) mientras mi propuesta elimina 500 legisladores, al tiempo que se sigue dando voz a las minorías.