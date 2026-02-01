Las resistencias legislativas...

Claro, en el batidillo que ocupa la atención presidencial, también están los jaloneos internos que se están dando en su partido, y de los cuales, de alguna forma la involucran directamente, tratando de significarle que ella no tiene el control total del poder

El ambiente de inseguridad que priva en Sinaloa, volvió a elevarse con la agresión directa a punta de balas a los diputados locales Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, ambos, abanderados por el partido Movimiento Ciudadano; jóvenes con carrera universitaria y de amplia experiencia política, más Sergio Torres. En la ficha de vida de ambos no hay antecedentes de que hayan tenido responsabilidades dentro de las esferas de seguridad pública, como para que se abra una línea de investigación por ese camino, lo cual da pie para pensar en un móvil político y claro, en otras circunstancias que caen en la vida personal.

Desde este espacio, se les desea una pronta recuperación de su salud y para verlos pronto en su quehacer político.

Y la última semana del presente mes que hoy llega a su fin, ya con algunos visos del invierno mazatleco, termina con varios temas que traen de un lado para el otro a la Presidente Claudia Sheinbaum. El primero de ellos, es el impredecible Presidente norteamericano que no ceja en sus advertencias de que entrará a nuestro país para llevarse a los líderes de las facciones criminales, incluyendo a sus patrocinadores políticos, entre los cuales se señala a no pocos e importantes personajes pertenecientes al partido en el poder. Y bueno, ante las embestidas del energúmeno Donald Trump, la ejecutiva mexicana trata de desmentirlo, repitiendo su mantra de que la soberanía de México se respeta, razonamiento lanzado al vacío ya que el destinatario del mensaje no le toma ninguna importancia.

Claro, en el batidillo que ocupa la atención presidencial, también están los jaloneos internos que se están dando en su partido, y de los cuales, de alguna forma la involucran directamente, tratando de significarle que ella no tiene el control total del poder.

Entre otras señales de oposición a los deseos e intenciones de la Presidenta Sheinbaum, está la iniciativa de la reforma electoral, a la cual se oponen aceptarla al pie de la letra sus aliados políticos del PT y del Partido Verde Ecologista, acompañados del propio Ricardo Monreal, jefe de la bancada morenista en la Cámara de Diputados; opositores dispuestos a corregirle la plana a la Presidenta, sobre todo, en el punto de la disminución del número de plurinominales y el mecanismo de designación, así como el tema del financiamiento a los partidos políticos.

Por otro lado, recientemente causó ruido público la adquisición de vehículos para los señores ministros de la Corte, con un costo unitario de más de dos millones de pesos; intención de compra que rompe de lado a lado la bandera de austeridad que ondean las instituciones de la 4 T.

Comedidamente la Presidente Sheinbaum, de alguna manera salió a defender la lujosa adquisición con uno y mil argumentos comparativos con el tren de gasto de la anterior Corte, pero al final del día, los señores ministros, quienes, a pesar de sus alegatos de austeridad, ya forman parte de la casta dorada de la burocracia nacional, decidieron que no utilizarían los criticados vehículos, dejando colgada de la brocha a la señora Presidente.

Las resistencias legislativas y el desaire de la Corte a los esfuerzos de la Presidente, no nos hablan de aires de independencia de dichos poderes, más bien, son signos claros de que el destino del país también es manejado, de manera dominante, desde Palenque ¡Buen día!