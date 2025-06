Las tortugas que habitan en el Golfo de México, curiosidades y la importancia de protegerlas

Las tortugas marinas son criaturas fascinantes, sobrevivientes de una historia evolutiva de más de 100 millones de años. Han sido testigos de la extinción de los dinosaurios, del surgimiento de los continentes actuales y de los cambios más profundos de los océanos. Su sola existencia es una historia de resiliencia, adaptación y misterio.

Habitantes del Golfo de México

En el Golfo de México se pueden observar principalmente cinco especies: la tortuga lora, considerada la más pequeña y una de las más amenazadas del mundo; la caguama, con su poderoso pico; la tortuga verde, herbívora; la carey, depredadora de esponjas y de belleza inigualable; y la majestuosa laúd que, aunque rara en esta región, ocasionalmente se registra en aguas profundas.

Este cuerpo de agua semicerrado, de aguas cálidas y abundante vida marina, ofrece alimento y refugio a las tortugas durante distintas etapas de su vida. Sin embargo, también es un lugar donde enfrentan amenazas crecientes. Por ejemplo, la pesca incidental es una de las principales causas de mortalidad. Cada año, miles de ellas quedan atrapadas en redes de pesca, palangres o diversas artes de pesca.

A esto se suman la contaminación plástica, la degradación de los hábitats costeros y el cambio climático, que altera desde la temperatura de los nidos -afectando el sexo de las crías- hasta las rutas migratorias (8, 9, 10). Además, la actividad petrolera en el Golfo de México, los derrames accidentales, y la presencia de microplásticos en la red trófica marina representan amenazas invisibles pero persistentes (11, 12).

De ahí que para proteger a las tortugas marinas se requiera de un enfoque integral. No basta con proteger las playas de anidación: es necesario implementar políticas de pesca sustentable, mejorar la regulación ambiental en aguas profundas y costeras, y fortalecer la cooperación internacional, pues estos animales no conocen fronteras. También implica educación ambiental, ciencia ciudadana y vigilancia efectiva de las Áreas Naturales Protegidas.

El papel de México es clave. Nuestra legislación prohíbe desde hace décadas el comercio y consumo de carne o huevos de tortuga marina, pero los retos persisten, especialmente en zonas con poca presencia institucional.

A pesar de las amenazas, hay razones para el optimismo. Las poblaciones de tortuga lora, que estuvieron al borde de la extinción han comenzado a recuperarse gracias al trabajo conjunto de comunidades, investigadores y autoridades (13, 14, 15). Las campañas de liberación de crías han tenido un fuerte impacto social, y muchas comunidades costeras ahora ven a la tortuga no como un recurso, sino como un símbolo de identidad y conservación.

El Golfo de México es un ecosistema tan hermoso como complejo: un mar lleno de vida, historia, y conexiones invisibles que van desde los manglares costeros hasta las profundidades abisales. Es el hogar de millones de organismos y un corredor vital para especies migratorias como las tortugas marinas. Cada tortuga que nada en estas aguas representa una historia milenaria de adaptación, una sinfonía entre tierra y mar, entre pasado y futuro.

Proteger a las tortugas marinas no es sólo un acto de empatía por una especie carismática. Es proteger un equilibrio ecológico milenario, una red de vida que sostiene arrecifes, praderas de pastos marinos y manglares. Es, también, proteger nuestra herencia natural y nuestro futuro común.

—

El autor es Antar Mijail Pérez Botello, doctor especialista en Ciencia de Oceana.

