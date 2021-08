Así que el COLAPSO QUE VIENE será motivo de renovada esperanza para la humanidad”

Aclaro que el texto del viernes pasado NO es mío, sino que es uno de los muchos textos motivacionales anónimos que circulan en la web. Fue un descuido mío no poner las comillas pertinentes. Mis felicitaciones a quien lo haya escrito y tantos compartimos.

Colapso inminente

Como el ferviente conspiranoico que soy, circulo entre mis sufridos amigos ooootro video distópico sobre el porvenir inmediato. Comentario de Demagog: “Lo que no toman en cuenta los futuristas -en mi opinión, claro - es que VIENE UN ENORME COLAPSO ECONÓMICO EN EL MUNDO, lo cual da al traste con las proyecciones que hacen quienes no se percatan -porque desconocen las leyes de la ‘Verdadera” Economía- del próximo colosal colapso de todo lo que conocemos actualmente. Estas proyecciones se hacen sobre lo que ocurre hoy, y nos muestran un futuro espantoso, pero no toman en cuenta los hechos - totalmente inesperados - que nos aguardan un poco más adelante. Así que el COLAPSO QUE VIENE será motivo de renovada esperanza para la humanidad”.