La actividad permitió que la demanda llegase no solamente a quienes en ese momento se encontraban en el edificio preparando la sesión del pleno que se desarrollaría un día después, también fue una expresión en búsqueda de visibilizar cuestiones críticas y fundamentales como las consecuencias de que el INAI sea desarticulado y paralizado mediante la falta de designación de sus integrantes, poniendo en riesgo no solamente a esa institución, sino también abriendo la puerta para que otros organismos públicos surgidos de demandas ciudadanas como contrapesos al poder padezcan el mismo futuro.

La protesta social y sus diversas manifestaciones se encuentran en el corazón mismo de nuestro sistema social, forjando un camino hacia cada una de las conquistas democráticas. Si echamos una mirada al pasado resulta evidente que gran parte de los logros en materia de derechos humanos y de participación ciudadana han sido resultado, e incluso consecuencia directa, de la reivindicación de demandas y la lucha constante de la sociedad organizada.

El 4 de septiembre, diversas organizaciones de la sociedad civil nos unimos en un acto que se suma a esta tradición de exigencia y reivindicaciones. Convocadas por ARTICLE 19 México y Centroamérica, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas, diversas organizaciones hicimos público un llamado visible en la fachada del Senado de la República: ‘Senado, ¡designen ya!’. Este acto simbólico y visualmente impactante, a través de la proyección de la frase en el edificio central del conjunto, expresó una demanda de máxima relevancia: la resolución de las tres designaciones pendientes en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), junto con más de 100 procesos que aún se mantienen rezagados y que requieren avances para su resolución.

La proyección del mensaje en el edificio del Senado representa no sólo una apropiación del espacio público, sino una posición desafiante al acudir al lugar específico donde las y los senadores han dado largas, puesto excusas y omitido de manera sistemática el cumplir con las responsabilidades para las que fueron electas y electos. La manifestación visual recupera el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión en un contexto donde las voces de la sociedad civil buscan ser escuchadas frente a una estrategia gubernamental que no deja de buscar minimizarlas y desprestigiarlas.

Sin embargo, pocos minutos después de haber instalado la proyección reaccionó de manera intimidante un equipo de personas, algunas de ellas identificadas como “enlaces legislativos” y equipos de seguridad del Senado. Esto resultó desconcertante, ya que la actividad en sí no planteaba ningún riesgo ni afectaba de ninguna manera las instalaciones ni el ejercicio de sus actividades. Las acciones de estos funcionarios incluyeron intentos de amedrentar a las y los participantes exigiendo un permiso, así como esfuerzos físicos de bloquear la proyección y la frase utilizando folders, boinas (pertenecientes a elementos de la Guardia Nacional que secundaron la reacción) e incluso sus propias manos. Esto significó más que un obvio intento por obstaculizar el ejercicio creativo y ciudadano del derecho a la protesta, resultando llamativo que, en lugar de cumplir con su deber de designar y escuchar las demandas de las organizaciones presentes, algunos miembros del Senado optaron por intentar sofocar la luminosa manifestación.

Ahora le toca responder al Senado, pues tras cinco meses de la parálisis provocada al INAI por su alarmante omisión, fue la Suprema Corte de Justicia la que resolvió que este órgano garante pueda sesionar de manera provisional y extraordinaria con sus integrantes actuales para cumplir con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos, pues dos de las vacantes llevan sin cubrirse 525 días, mientras que una tercera acumula ya 160 días de retraso.

Es fundamental aclarar que el hecho de que el pleno del INAI pueda ya funcionar no libera al Senado de su responsabilidad. Por lo que esperamos que por fin cumplan con su tarea de manera inmediata; la firme y reiterada exigencia respaldada por 130 organizaciones y un centenar más de personas académicas, periodistas y firmas individuales recuerda que el protagonismo del Senado en el proceso de designación existe para garantizar la independencia de los organismos autónomos y no para ser la causa de parálisis, letargo e incertidumbre para las instituciones.

El INAI es el órgano responsable de garantizar la transparencia gubernamental ante la opacidad, habilitar la rendición de cuentas ante las excusas de no informar qué hace el gobierno y también de proteger la privacidad de las y los ciudadanos ante la invasión del Estado en la intimidad de las personas. Su creación responde a la necesidad de velar por los derechos amenazados por acciones autoritarias, la corrupción y el secretismo gubernamental que dificultan el ejercicio de una vida digna. Su funcionamiento pleno no debería convertirse en algo menos que prioridad, no permitamos que la sombra de la omisión oscurezca su misión. Exigimos que el Senado actúe y que la luz de las designaciones brille: #DesignenYa.

* Los autores Jorge Luis Aguilar Pantoja es responsable de comunicación del Observatorio de Designaciones Públicas (@designaciones) y Marcia Itzel Checa Gutiérrez es la coordinadora general. Designaciones es un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas; y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de México.