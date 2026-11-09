¿Leemos más de lo creemos?

Cuando hablamos de lectura solemos pensar en libros, particularmente en obras literarias, pero también leemos revistas, periódicos, historietas, documentos académicos y contenidos digitales. Podemos hacerlo por placer, estudio o simplemente por obligación

Los mexicanos leemos más de lo que pensamos, a pesar de la idea generalizada de que somos una sociedad con escasos hábitos de lectura. Los resultados de una encuesta nacional muestran una realidad distinta, que vale la pena analizar para comprender no solamente cuánto leemos, sino también qué leemos y cómo lo hacemos.

Cuando hablamos de lectura solemos pensar en libros, particularmente en obras literarias, pero también leemos revistas, periódicos, historietas, documentos académicos y contenidos digitales. Podemos hacerlo por placer, estudio o simplemente por obligación.

Esa diversidad ayuda a explicar por qué algunas estimaciones sobre los hábitos de lectura parecen contradecirse. Una cifra frecuentemente mencionada señala que los mexicanos leemos alrededor de cuatro libros al año, aunque este promedio no representa necesariamente a toda la población.

Para comprender mejor estos aspectos utilizamos el Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025 del Inegi, una encuesta nacional sobre los hábitos de lectura de la población alfabeta de 12 años y más. A partir de sus microdatos analizamos una muestra de 4,038 personas, representativa de aproximadamente 104 millones de habitantes.

Los resultados muestran que el 79.1 por ciento de la población lee al menos uno de los materiales considerados por el MOLEC, entre ellos libros, revistas, periódicos, historietas, cómics, mangas y páginas de internet, foros o blogs.

Los libros encabezan las preferencias, con 62.5 por ciento, seguidos de las páginas de Internet, foros y blogs, con 45.7, las revistas, con 29.6, los periódicos, con 24.8, y las historietas, cómics y mangas, con 20.9. Otro 13.1 por ciento lee solo en redes sociales, que el Inegi contabiliza aparte.

Entre quienes leen libros, el promedio anual es de 3.99. Al considerar a toda la población estudiada, el promedio disminuye a 2.49. Además, la mitad de los lectores lee uno o dos libros al año, mientras que el 32.7 por ciento lee cuatro o más y concentra el 69.1 por ciento de todos los libros leídos. Una misma cifra puede cambiar de significado según a quiénes incluimos.

Un resultado particularmente interesante es que muchas personas no se reconocen inicialmente como lectoras. Entre quienes finalmente declararon leer libros, el 33.1 por ciento solamente fue identificado mediante una segunda pregunta que consideraba lecturas incompletas o realizadas en distintos formatos. Esa pregunta es novedad de 2025. Solo con la directa, la proporción de lectores de libros es de 41.8 por ciento, y no puede compararse sin más con años anteriores.

La forma de preguntar importa, y la encuesta depende de lo que declaran los participantes. Como la lectura es una actividad socialmente valorada, algunas personas podrían exagerar sus hábitos. Ese sesgo no invalida los resultados, pero invita a la prudencia.

Otro hallazgo interesante es que el 98.6 por ciento de quienes leen materiales MOLEC rechaza que leer sea una pérdida de tiempo. Además, el 82.9 por ciento disfruta hablar con otras personas sobre lo que lee. La lectura interesa también como oportunidad para compartir ideas y fortalecer vínculos.

También encontramos que la infancia importa. El 52.2 por ciento de los lectores veía leer a sus padres o tutores, frente al 28.9 por ciento de los no lectores. Es una asociación, no una causa, pero merece atención.

Estos resultados nos invitan a promover espacios de encuentro alrededor de los libros. Un ejemplo es la Feria Internacional del Libro de Culiacán, del 9 al 15 de noviembre, oportunidad para acercar la lectura a nuestra comunidad.

Además, sería conveniente fortalecer espacios culturales como la antigua biblioteca de DifocurR, hoy parte del Instituto Sinaloense de Cultura, que durante años fue un punto de encuentro para los lectores. Su caso nos recuerda la importancia de bibliotecas públicas accesibles y cercanas.

La lectura es también una puerta de entrada a la cultura. Conocer los hábitos e intereses de la población nos permite diseñar políticas culturales mejor orientadas, que acerquen libros y otras expresiones artísticas a la sociedad.

Finalmente, los datos muestran que la lectura está más extendida de lo que comúnmente suponemos, aunque leer no equivale necesariamente a comprender lo leído. Nuestro desafío no consiste solamente en aumentar el número de lectores, sino también en fortalecer la calidad, diversidad y profundidad de sus lecturas. Hay una base amplia de personas que leen y valoran la lectura. Aprovechemos ese potencial para ampliar nuestros horizontes y contribuir al desarrollo de nuestra comunidad.