Lenguaje incluyente: por qué importa cómo nombramos a las personas

Cambiar palabras como “alumnos” por “estudiantes” puede parecer un detalle menor, pero también revela cómo las instituciones reconocen a la población que buscan atender. La actualización del Programa Sectorial de Educación de Baja California Sur muestra cómo pequeños cambios en el lenguaje pueden hacer más visible a quienes históricamente han quedado fuera de la representación institucional

¿Por qué nos parece extraño llamar “maestra” a un hombre, pero no nos incomoda decir “los maestros” cuando hablamos de un grupo de maestras y maestros? ¿Por qué un hombre puede sentirse excluido si utilizamos una palabra en femenino, pero las mujeres hemos aprendido a sentirnos incluidas cuando una palabra está en masculino?

Decimos “los alumnos” aunque en el salón haya niñas y niños. Decimos “los padres de familia” aunque gran parte de quienes están en las juntas de las escuelas son las madres. Decimos “nosotros” aunque todas las personas que integran el equipo de trabajo sean mujeres.

Lo decimos, sin pensarlo porque hay palabras que hemos aprendido a escuchar como si incluyeran a todo el mundo, aunque no nombren a todas las personas.

García Prince (2010) explica que el lenguaje puede contener formas de subordinación y dominación que invisibilizan lo femenino. A esto se refiere cuando habla de sesgos lingüísticos de género, e identifica el uso del masculino genérico para representar tanto a hombres como a mujeres como una de las expresiones del sexismo lingüístico.

“Si no te nombran no existes”, dice García. Y es que aquello que no aparece en la forma en que una institución describe la realidad puede quedar invisibilizado al momento de reconocer un problema, diseñar una acción o decidir a quién estará dirigida. Y cuando esas palabras aparecen en un programa educativo, un reglamento o una política pública, expresan la manera en que el Estado mira y nombra a las personas.

En MONITO, donde damos seguimiento a las políticas educativas de los estados, encontramos un cambio que fácilmente podría perderse entre las páginas de un documento oficial.