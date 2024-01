lqteran@yahoo.com.mx

Los ciudadanos comunes esperen que las candidaturas a puestos de elección del 2 de junio sean auténticos militantes de cada partido y no vayan a colarse oportunistas que solo buscan el puesto para medrar sin ningún bagaje partidista sin que se sientan fielmente identificados con los principios políticos del partido por el que se postula. Hay experiencias que no deben permitirse que ocurran, bajo ninguna circunstancia. A esa calaña de aventureros políticos se les debe cerrar el paso con mucha decisión hasta eliminar esa plaga de politiqueros.

La sociedad se encuentra inmersa en la vorágine del ajetreo por las candidaturas de elección popular al interior de los partidos políticos, en la actualidad se ocupan los aspirantes a un puesto político y los dirigentes a toda costa tratan de mantener la unidad al interior de sus partidos políticos, es su tarea primigenia en su agenda política.

Es entendible el jaloneo que priva al interior de los institutos políticos, es una de sus funciones primogénitas que tienen encomendada esos organismos en cada elección, es su función prioritaria, la realizan con sentido de responsabilidad, no pueden fallar a sus representados, por lo que los vemos en febril actividad que vienen realizando los dirigentes de los partidos políticos a lo largo de la geografía del estado, y van a mantener ese ritmo hasta el 2 de junio próximo, fecha en que van a tener verificativo los comicios electorales de los contendientes por los partidos que existen en la entidad.

En esa fecha se va despejar la incógnita de quién ganó la Presidencia de la República, y los que fueron electos a las dos cámaras federales, los presidentes municipales. Antes, por medio de encuestas y otros medios democráticos idóneos, fueron nombrados los candidatos al interior de los partidos políticos previo al 5 de abril, eso es lo que se observa en el ambiente político en el estado.

En este País se ha encausado por la democracia y la libertad, no hay nada ni nadie que enturbie la decisión suprema del pueblo, entonces, pese al discurso lleno de demagogia de la derecha retardataria, no hace mella, en la conciencia política de la ciudadanía, esa es una realidad incontrastable, imposible de modificarse con un discurso plagado de infundios y calumnias desgastadas de la Oposición de este País, que no cambia un ápice completamente desfasado de la realidad que priva. Somos objetivos en nuestros planteamientos basados en anales ciertos con datos sólidos de nuestra economía, no partimos de aproximaciones, está fundamentado en investigaciones bien elaboradas que inciden en dar solidez al desarrollo de nuestra economía, no partimos de aproximaciones sino de objetividades.

Por otra parte, el partido en el poder cuenta con planteamientos frescos acordes con las aspiraciones del pueblo en su conjunto, por lo que la plataforma política de la transformación la han hecho suya los ciudadanos, porque ven resultados sin medias tintas en lo que el pueblo demanda hechos tangibles que mejoran su bienestar, nada de palabrería hueca sin sustento en la realidad, eso no lo acepta el pueblo, la ciudadanía está muy despierta y no se le puede dar gato por liebre, eso se acabó, se quedó en el pasado, en la actualidad los ciudadanos exigen hechos, no discursos llenos de banalidades; los ciudadanos, a leguas, saben distinguir lo que representa cada partido político de los que aparecen en la palestra, no se van con la finta, como acertadamente dice la gente.

Conforme se acerca el 2 de junio próximo, la ciudadanía aumenta su decisión en reafirmar el camino de la cuarta transformación; con certeza plena sin ninguna duda, los ciudadanos de este País han dicho basta y se han echado andar con paso de vencedores hasta lograr consolidar la transformación.

Lo hemos afirmado reiteradamente con base en la realidad, los ciudadanos han decidido con suma decisión darle certeza al rumbo en la orientación política insertando al País en su desarrollo indetenible hasta alcanzar su definitiva liberación.