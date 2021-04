Libridinoso: propenso a los placeres textuales

World Economic Forum

¿Qué quiere decir “siempre”, si las 49 reuniones anteriores fueron en Davos? ¿Y Singapur está-estuvo-estará libre del virus? No me cuadra nada.

WW III

La cuestión es si habrá guerra atómica o no. Dice Jacques Attali que “es probable que venga una guerra porque es una forma de eliminar la deuda” (danzón dedicado a los megaidiotas que siguen diciendo que la deuda, este Himalaya de créditos donde ya nadie sabe quién le debe a quién y cuánto, ‘es irrelevante’).

El Gerardo:

“Jacques Attali fue el mentor de José Córdoba Montoya, el jefe de la Oficina de Presidencia de la República en tiempos de Salinas de Gortari. Córdoba fue asesor de los izquierdosos Mitterrand (Francois Maurice Adrien Marie, 1916-1996, Presidente de Francia de 1981 a 1995 a pesar de sufrir de cáncer de próstata, padecimiento del que murió; además de su cargo como jefe de Estado, el Presidente francés es gran maestre de la Legión de Honor, y copríncipe de Andorra), y de Houari Boumédiène (este es su seudónimo; su verdadero nombre era Mohamed Boukherouba; ansioso de revanchas, trabajador incansable y rijoso por naturaleza, se proponía ‘darle a Argelia la oportunidad de vengarse de la historia’, dio un golpe de Estado para tomar el poder, que conservó desde 1965 hasta su fulminante muerte por cáncer en 1978)”.

Demagog: “Quizá suceda lo que sucedió con el gas, en las previas guerras mundiales. No se usó, porque ambas partes sabían que el gas venenoso era espada de dos filos. Quizá nadie se atreva a usar atómicas, sabiendo que las recibirá a cambio, con toda seguridad. Pero concuerdo con la opinión de Attali de que una Tercera Guerra Mundial está próxima. Los EU son - esencialmente - un país guerrero. No pueden aceptar que alguna otra nación tenga derecho a oponerse a los deseos de EU. A ver cómo nos va a los mexicanos”.

Lo que pasa es que en tiempos tras-nucleares, ya no se puede “jugar” a la guerra. Ahora no sólo los combatientes sino toda la humanidad, se arriesga a una verdadera extinción planetaria. Todos moriremos o al menos padeceremos indeciblemente, no sólo la habitual carne de cañón, sino hasta los jerarcas psicópatas que hasta hoy disfrutan de sus partidas de ajedrez en la tranquilidad de las salas de sus chalés suizos.