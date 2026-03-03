Licencias de construcción patito

Me dijo que esas irregularidades se extienden hasta la fecha dado que algunas de las empresas o personas a quienes les entregaron esas licencias patito, empezaron a construir e incluso terminaron de construir sin que se corrigieran las irregularidades.

La semana pasada, en una plática con un amigo mío que es Director Responsable de Obra, salió el tema de las licencias de construcción y lo que me dijo me dejó frío.

Mi amigo me dijo que, sobre todo en el periodo de “El Químico” Benítez, se entregaron cientos de licencias de construcción sin que existiera un solo documento en los expedientes correspondientes.

No había planos, no había Manifestaciones de Impacto Ambiental, no había nada salvo la licencia y me dijo que esas irregularidades se extienden hasta la fecha dado que algunas de las empresas o personas a quienes les entregaron esas licencias patito, empezaron a construir e incluso terminaron de construir sin que se corrigieran las irregularidades.

Me dijo que, si acaso tuvieron que entregar los planos, pero nada más, y la autoridad que debe vigilar que las licencias de construcción se hayan expedido después de llenar todos los requisitos legales, que es la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, no hizo ni ha hecho nada y los Directores Responsables de Obra menos.

En pocas palabras, andan volando por ahí cientos de licencias de construcción ilegales y el Gobierno municipal se hace de la vista gorda.

Que las licencias de construcción se expidan “después” de llenar todos los requisitos legales es sumamente importante.

Por ejemplo, si en el expediente correspondiente no hay un dictamen que garantice la seguridad de la estructura de la obra, puede darse un derrumbe con los habitantes de los departamentos adentro y estamos hablando de lesiones y muertes.

Y se preguntara que por qué tanta prisa en entregar licencias de construcción sin llenar un solo requisito legal y con expedientes vacíos.

La respuesta es sencilla, para el Gobierno municipal significa la entrada de mucho dinero por lo que se paga por cada licencia de construcción.

Y para el desarrollador significa que puede empezar con preventas argumentando que ya tiene licencia de construcción (algunos inician preventas hasta sin licencia).

Si el Gobierno municipal, empezando por la Presidenta, de verdad quiere combatir la corrupción y hacer las cosas bien, aquí hay mucha tela de donde cortar.

Dudo que lo hagan, pero ahí queda esta denuncia pública para que el Gobierno municipal luego no salga con que no estaba enterado.