¿Cómo se construye la armonía en la empresa familiar?

En las empresas familiares la armonía no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad para resolverlos sin destruir el patrimonio ni los lazos afectivos. Armonizar es conciliar discrepancias y crear concordancias... Gestionar la construcción de la armonía es un trabajo estratégico y humano que requiere método, empatía y una alta dosis de autoridad moral

El ejercicio de la Dueñez en las familias empresarias generalmente se conduce a través de dos ámbitos de liderazgo igualmente relevantes: el de quien gobierna la creación de valor y el de quien se encarga de la construcción de armonía. A veces el mismo líder puede asumir ambos roles. A veces es mejor repartirse las dos responsabilidades en miembros distintos de la familia para asegurar que ambos funcionen bien.

En estas empresas la armonía no es la ausencia de conflictos, sino la capacidad para resolverlos sin destruir el patrimonio ni los lazos afectivos. Armonizar es conciliar discrepancias y crear concordancias. Ya sea como presidente del consejo de familia o como responsable de la armonía, el líder de integración familiar es el artesano de la cohesión. Su misión principal es transformar un grupo de parientes con personalidades e intereses diversos en un equipo de dueños responsables, alineados bajo un mismo propósito.

Gestionar la construcción de la armonía es un trabajo estratégico y humano que requiere método, empatía y una alta dosis de autoridad moral. A continuación, se detalla cómo lo hace este líder a través de cinco pilares fundamentales de ejecución:

Calidad de diálogo. Se asegura que todos adquieran prácticas de interacción efectivas. Organiza talleres de comunicación y establece dinámicas formativas donde se enseña a todos a escuchar activamente, negociar con transparencia, construir con las ideas de los demás y expresar sus discrepancias con madurez.

La profesionalización del rol de dueño. Muchos conflictos nacen porque los miembros de la familia que no trabajan en la empresa se sienten excluidos o ignoran cómo funcionan los negocios. Conviene crear una escuela de dueños, en la que se implementen programas de capacitación para que los herederos entiendan conceptos financieros, el funcionamiento del sistema de gobierno y la diferencia entre ser director, consejero o accionista.

Claridad de expectativas. Recuerda que tener acciones otorga derechos económicos y de información, pero no el derecho automático a un puesto directivo o a una prestación. Al alinear las expectativas de todos, se elimina el sentido de “derecho de cuna” que tanto fractura a las familias.

El legado y el propósito compartido. El dinero divide, la querencia común une. El líder de integración sabe que la cohesión no se sostiene únicamente con el reparto de dividendos. Trabaja en la trasmisión de la visión familiar, guía a la familia en un proceso de introspección para definir el “para qué queremos seguir juntos”. Recuerda y revive el código de valores y facilita proyectos de impacto común, que canalizan la energía familiar hacia actividades que no dependan del día a día del negocio, como actividades filantrópicas y proyectos sociales.

La gestión preventiva de la sucesión colectiva. El relevo generacional es el momento de mayor vulnerabilidad para la armonía familiar. El líder no espera a que ocurra una crisis o el fallecimiento del líder actual para actuar. Impulsa todo el tiempo el crecimiento personal de los posibles sucesores y los prepara para el liderazgo.

Reglas claras. Ayuda a redactar de forma consensuada los capítulos del Protocolo Familiar referidos al nombramiento de directivos y consejeros y a las relaciones económicas entre la empresa y la familia. Al hacer que las reglas sean idénticas para todos, se erradican los celos y el favoritismo.

Relaciones sanas. El líder de integración actúa como un árbitro con guantes de seda. Identifica las tensiones antes de que se conviertan en rupturas definitivas. También escucha uno a uno, dedica tiempo a reunirse en privado con cada miembro de la familia para entender sus miedos, frustraciones y metas personales.

El líder de integración familiar no busca que todos piensen igual, sino que todos remen en la misma dirección respetando sus individualidades. Su éxito radica en sustituir la improvisación emocional por procesos institucionales, logrando que la familia sea el motor de la empresa y no su principal amenaza de destrucción.

* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois