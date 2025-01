Se ayuda a construir una marca poderosa que pueda mostrar su liderazgo en un entorno muy competitivo, yendo a la raíz de su origen, mostrando lo que es y lo que ofrece a través de su ADN en cada servicio y producto, de manera que puede ser percibido nítidamente en la experiencia de compra y de servicio.

El viernes 31, Enrique Maytorena García presentará su libro “BRANDLEAD, Estrategia, identidad y éxito. Los secretos de una marca poderosa al alcance de todos”, a las 11:30 horas, en el Auditorio del PEIS en el Campus Sinaloa del Tecnológico de Monterrey.

En la invitación, Enrique precisó: “Con enorme emoción y gratitud, quiero invitarte a la presentación de BRANDLEAD, mi primer libro. Esta obra no me define como escritor, sino como un profesional que desea compartir el conocimiento y la metodología que he desarrollado a lo largo de los años, con la esperanza de que sea útil y significativa para empresarios, profesionales y educandos en los negocios y la mercadotecnia”

Como epígrafe en el texto, citó a Jeff Bezos para explicar la trascendencia de la marca: “La marca para una empresa es como la reputación para una persona. Ganas reputación intentando hacer bien las cosas difíciles”.

En su sitio web se indica la razón de ser de BRANDLEAD: “existe para ayudar a las empresas a acelerar la generación de riqueza mediante la creación de marcas sólidas y coherentes. Su enfoque va más allá del marketing tradicional, tocando la médula de la identidad corporativa, integrando valores, propósito y visión en cada aspecto del negocio”

Será interesante descubrir la brújula estratégica que Enrique ofrece en su libro, para catapultar la identidad y liderazgo de marca como motor de trascendencia y éxito.

¿Soy una marca poderosa? ¿Lidero con éxito?