Liderazgo egótico

“Cuando se habla de liderazgo, es sabido que un líder efectivo no tiene que ‘mostrarse superior’ para que su gente le siga. Un verdadero líder no tiene ego, sino sólo una buena autoestima que refleja la seguridad personal necesaria para conectar emocionalmente, influir en el equipo y lograr los objetivos propuestos.

Sin embargo, los líderes que tienen un ego desbordado, sufren de egotitis, un comportamiento disfuncional que causa una variedad de problemas personales e interpersonales dentro y fuera de la organización.

Ryan Holliday, en su libro, ‘El ego es el enemigo’, define el ego como ‘el sentido de superioridad y seguridad que excede los límites de la confianza y el talento’.

Así, en un mundo que parece estar diseñado para promover la ambición personal sobre el bienestar colectivo, el líder puede no escapar de desarrollar una egotitis que le desconecte de su fuero interno y entorno interpersonal, le ciegue ante la retroalimentación que otros puedan ofrecer... y sobre todo, lo ensordezca ante las sugerencias o recomendaciones que pueda recibir.

“Cuanto más grande es el ego, hay más posibilidad de que piense que la culpa es de los demás” - Echkart Tolle

Egoismo: El líder egoísta está tan centrado en sí mismo, que puede anteponer los intereses propios a los ajenos. Los líderes egoístas sólo se ocupan de aquellas cosas que son para el beneficio propio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto, aun cuando ello sea en menoscabo de los demás.

Egolatría: El líder ególatra es narcisista y rinde culto a sí mismo. Joseph Burgo, autor de The Narcissist You Know, comenta (aun cuando parezca paradójico) que el ególatra no solo se venera a sí mismo sino que también padece de una muy escasa autoestima.

Su desmedido apasionamiento por quien cree que es, es sólo una máscara que puede esconder miedo, inseguridad y necesidad de reconocimiento. Así, cuando necesita algo de otros, usa su ‘máscara de desprecio’ para descolocar al otro, afectar su autoestima y hacerle dudar acerca de su valor para la organización.

Egocentrismo: El líder egocéntrico piensa que el mundo gira alrededor de él. Por ello, roba y acapara toda la atención mientras exalta exageradamente su personalidad. De allí que suela tomar todo el crédito por el trabajo del equipo; sin elogiar a su gente y reconocer el aporte, a pesar de los efectos negativos que ello pueda tener para la salud, moral y cohesión del equipo.

“Hay una gran diferencia entre querer algo PARA las personas y no algo DE las personas”. Steve Knox.

Las cualidades de un ego sano.

La humildad, la generosidad y la gratitud son ingredientes de suma importancia para el buen ejercicio del liderazgo. Steve Knox sugiere ejercitar estas importantes cualidades sin dejar de recordar en el proceso... aquellas personas clave que han contribuido en mayor o menor medida a nuestros logros personales. No sólo fortaleceremos nuestra humildad sino también sentiremos gratitud hacia quienes nos han apoyado y acompañado en nuestro camino de crecimiento.

Así, la habilidad para trascender los egos solo yace en esa humildad, generosidad y gratitud que permite que nos hagamos preguntas, que reflexionemos acerca de nosotros, que maduremos como personas y que consideremos a los demás.

“Humildad” puede no ser una palabra en la que pensemos para describir líderes altamente exitosos, pero debería serlo. Esto se debe a que la humildad nos influye para ser más rigurosos, curiosos y minuciosos. Y al obtener una comprensión más profunda, terminamos tomando decisiones mucho mejores”. Mark C. Crowley

Solo los líderes que puedan desarrollar una vulnerabilidad sana serán no sólo más capaces de mostrarse realmente como son, sino también serán más generosos y compasivos con los demás mientras mantienen al equipo más motivado, más comprometido y más enfocado en las metas en estos tiempos difíciles de cambio.”