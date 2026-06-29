Íñigo Pirfano dedicó el tercer capítulo de su libro ‘Inteligencia musical’, titulado ‘Liderazgo inspirador’, a este esencial menester. Señaló que, aunque se dominen los conocimientos de teoría musical, contrapunto, armonía y formas musicales, la formación de un director no se aprende en ninguna escuela

No es fácil ser director de orquesta, como lo demostró magistralmente el director de cine Federico Fellini en su filme “Ensayo de orquesta”, de 1978, donde los músicos se declaran en huelga contra el director, aunque es, también, una metáfora de la política italiana.

Íñigo Pirfano dedicó el tercer capítulo de su libro “Inteligencia musical”, titulado “Liderazgo inspirador”, a este esencial menester. Señaló que, aunque se dominen los conocimientos de teoría musical, contrapunto, armonía y formas musicales, la formación de un director no se aprende en ninguna escuela.

“La profesión de un director de orquesta es realmente compleja porque exige el dominio de múltiples y muy variadas competencias: una extraordinaria preparación técnica, don de gentes, experiencia de la vida y seguridad en uno mismo; la gestión del difícil equilibrio entre la exigencia y la comprensión, y una buena dosis de humildad... Se trata de un liderazgo que no tiene que ver con el poder, sino con el servicio”, subrayó.

Advirtió que un mal director suele ser grosero y déspota: “El director tirano suele intentar esconder, por medio de manifestaciones intemperadas y groseras, su falta de preparación y de competencia. En ninguna organización debería suceder que las propuestas del jefe fueran tomadas en consideración porque es el jefe; sino que uno debería ser el jefe, si sus propuestas son dignas de ser tomadas en consideración”.

Recordó la profunda impresión que causó el director Bruno Walter -discípulo de Gustav Mahler- al director Carlo María Giulini: “hombre de una espiritualidad y una humildad tan profundas como su prestigio y su preparación musical”.

Por eso, concluyó: “El magnetismo, la persuasión, la íntima aprobación que provoca un director como Walter con sus propuestas tiene más que ver con un liderazgo ejercido desde la humildad que desde el poder”.

¿Ejerzo auténtico liderazgo?