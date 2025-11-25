Ligera alza en inflación

Fue notorio cómo se disipó la preocupación de los inversores relacionada con la inversión en inteligencia artificial, después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declarara el viernes que ve margen para un mayor ajuste de las tasas de interés a corto plazo.

Iniciamos ayer la semana con una jornada accionaria mixta en Asia y Europa y marcadamente positiva en América. Los índices bursátiles estadounidenses subieron el lunes, ya que la probabilidad de un recorte de las tasas de interés en diciembre se duplicó con respecto a la semana anterior, lo que desencadenó un repunte en los sectores de alto crecimiento. Destacó que el Nasdaq se disparó 2.7 por ciento. Paralelamente el SP500 subió 1.6 por ciento y se colocó sobre la marca de los 6 mil 700 puntos; con este movimiento, el índice logró borrar las pérdidas del mes de noviembre, registrando una ganancia de 0.2 por ciento en lo que va del mes y elevando el rendimiento en lo que va del año a 14 por ciento.

Fue notorio cómo se disipó la preocupación de los inversores relacionada con la inversión en inteligencia artificial, después de que el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declarara el viernes que ve margen para un mayor ajuste de las tasas de interés a corto plazo. Williams siempre ha votado con la mayoría del Comité Federal de Mercado Abierto y no se ha opuesto a la postura del presidente Powell, por lo que se duda que el funcionario haya realizado estas declaraciones sin consultar a los miembros de la Junta de Gobernadores. La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en las tasas el próximo mes superó el 85 por ciento el lunes, frente al 71 por ciento del viernes y cerca del 42 por ciento de la semana pasada.

En México, el mercado de valores terminó la sesión del lunes en sentido positivo, tras conocerse los últimos datos de precios y a la espera de más información económica los próximos días. Los indicadores presentaron su tercera alza en cuatro días y la más acelerada en ocho días. Sin embargo, fue insuficiente para compensar las dos caídas semanales previas. Los inversionistas incorporaron que la inflación en México presentó un avance quincenal y anual por encima de lo esperado por los economistas en la primera mitad de noviembre.

En tanto, la producción de las empresas de construcción registró en septiembre su tercera baja consecutiva. Además, también influyó en el ánimo de los inversionistas el anuncio del Presidente estadounidense, Donald J. Trump, donde señaló que viajará a China en abril del próximo año, por invitación de su contraparte china, Xi Jingpin, en el marco de las conversaciones para generar una mejor relación comercial entre ambas naciones.

En asuntos energéticos, tenemos que los precios del petróleo arrancaron la jornada con ganancias, mientras que los inversionistas asimilan las posibilidades de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Así, el precio del contrato de enero del barril de petróleo estadounidense, West Texas Intermediate, subió 1.34 por ciento para colocarse en 58.84 dólares, mientras que el precio contrato de enero del crudo europeo, Brent del Mar del Norte, ganó 1.29 por ciento a 63.37 dólares.

Estados Unidos y Ucrania se disponían a reanudar el trabajo sobre un plan de paz revisado antes de la fecha límite del próximo jueves establecida por el Presidente Trump. Un acuerdo de paz podría potencialmente llevar a una reducción de las sanciones que han afectado las exportaciones petroleras rusas. Rusia fue el segundo mayor productor mundial de crudo, después de Estados Unidos, en 2024, de acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

En asuntos cambiarios, observamos que el peso mexicano retrocedió ante el dólar por quinta sesión al hilo, mientras que los inversionistas asimilaron las probabilidades de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés antes de fin de año, así como los datos de inflación en México. De acuerdo a los registros del Banco de México, la moneda azteca se depreció casi tres centavos respecto a su cierre previo del viernes para colocarse en 18.51 unidades interbancarias por dólar, su nivel más débil en dos semanas. Por su parte, el Índice Dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de divisas, se mantiene en 100.20 puntos.

Los inversionistas siguieron sopesando los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien dijo que ve espacio para otro ajuste de la tasa de interés en el corto plazo, agregando que ve mayores riesgos a la baja para el empleo y menor riesgo inflacionario. Las palabras de Williams tienen un peso especial, pues también es vicepresidente del Comité.

Además, en México se observó un repunte de la inflación en la primera quincena de noviembre, principalmente ante la aceleración del componente no subyacente. Así, vimos que el indicador general alcanzó una medición anualizada del 3.61 por ciento, mientras que el componente subyacente marcó una tasa anualizada del 4.32 por ciento. Aunque es probable que el 18 de diciembre la Junta de Gobierno del Banco de México haga otro recorte de la tasa de interés de 25 puntos base, la aceleración de la inflación eleva la probabilidad de que hagan una pausa al ciclo de recortes al comienzo del 2026.

Para esta semana estemos atentos en la Unión Americana al Índice de Precios al Productor (se espera que aumente un 0.3 por ciento mes a mes, llevando al indicador anual al 2.6 por ciento). Además, el Departamento del Tesoro subastará 70 mil millones de dólares en notas a cinco años hoy y 44 mil millones de dólares en notas a siete años mañana (ayer subastó 69 mil millones de dólares en notas a dos años), mientras que el jueves los mercados estadounidenses estarán cerrados por el festivo de Acción de Gracias. En México, podemos esperar esta semana Ventas al Menudeo, reporte de Cuenta Corriente, Balanza Comercial y tasa de desempleo. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.