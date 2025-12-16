Listas negras de médicos

Dentro de esas tácticas esta enviar a sus asegurados cartas donde les informa que van a modificar las condiciones generales de la póliza para que ahora, en lugar de atenderse en un hospital de los mejores y con los mejores médicos, se tenga que atender con hospitales y médicos de más bajo nivel

LEl tema de los abusos en seguros de gastos médicos mayores da para muchas colaboraciones, pero todo se reduce a un círculo vicioso que se intenta cortar, consistente en que los médicos y hospitales aumentan fraudulentamente los gastos a veces hasta diez veces más y facturan por medicamentos, tratamientos, estudios y cirugías que realmente no se llevan a cabo.

Lo anterior genera que las aseguradoras busquen recuperarse de los fraudes de los que son víctimas, aumentando desmesuradamente año con año el costo de los seguros de gastos médicos mayores buscando que el asegurado los cancele cuando no pueda pagar la prima.

Además, las aseguradoras están recurriendo a otras tácticas para poder evitar o reducir los fraudes en seguros de gastos médicos mayores.

Dentro de esas tácticas esta enviar a sus asegurados cartas donde les informa que van a modificar las condiciones generales de la póliza para que ahora, en lugar de atenderse en un hospital de los mejores y con los mejores médicos, se tenga que atender con hospitales y médicos de más bajo nivel.

Y obviamente que las aseguradoras no le van a rebajar el monto de las primas que tenga que pagar, lo que quiere decir que usted seguirá pagando más por su seguro de gastos médicos mayores, pero recibiendo menos calidad.

Adicionalmente las aseguradoras, como AXA, están activando en sus sitios de Internet listas de médicos con los que no tienen convenios de pago directo y que consideran abusivos para que sus asegurados no los vayan a consultar y, si lo hacen, la aseguradora no pagará ni directamente al médico, ni le reembolsará al asegurado lo que le haya pagado a ese médico. Le recomiendo revisas estas listas para evitase problemas.

Lo que está pasando con los seguros de gastos médicos mayores ya se veía venir pues tiene años formándose la tormenta perfecta.

Al margen del pleito entre aseguradoras contra hospitales y médicos, es importante que usted, como asegurado, no salga raspado y si su aseguradora quiere cambiar unilateralmente las condiciones generales de su seguro de gastos médicos mayores para que se atienda con médicos y hospitales más chafas, no se deje y presente su queja ante la Condusef, el trámite es sencillo y gratis.

Si ya está pagando una suma de dinero importante por su seguro de gastos médicos mayores no deje que le reduzcan sus beneficios por un pleito entre aseguradoras, médicos y hospitales al que usted es ajeno.