Una de las explicaciones más extendidas, sugiere que aquellos que ejercen violencia provienen de círculos sociales de precariedad en donde existen escasas oportunidades para el ascenso social. No obstante, es fundamental comprender que la pobreza en sí misma no es la causa directa de la violencia, ya que los actos violentos también se manifiestan en hogares de clases altas. Lo que nos lleva a deducir que son los contextos en donde se experimentan prácticas violentas los que llevan a que los individuos puedan ser más propensos a ejercer y replicar actos violentos

Se ha difundido la idea de que algunos criminales poseen genes “malos”, atribuyendo la violencia a factores biológicos. Sin embargo, la realidad es que la evidencia científica no respalda de manera concluyente esta afirmación. Son otros los factores que potencializan que las personas comentan actos de violencia, los cuales a continuación se enuncian.

Contextos de violencia

Una de las explicaciones más extendidas, sugiere que aquellos que ejercen violencia provienen de círculos sociales de precariedad en donde existen escasas oportunidades para el ascenso social. No obstante, es fundamental comprender que la pobreza en sí misma no es la causa directa de la violencia, ya que los actos violentos también se manifiestan en hogares de clases altas. Lo que nos lleva a deducir que son los contextos en donde se experimentan prácticas violentas los que llevan a que los individuos puedan ser más propensos a ejercer y replicar actos violentos.

En este panorama, no podemos dejar de lado que los individuos tienen una capacidad de agencia, ya que aunque las personas se encuentren inmersas en contextos de violencia, tienen motivaciones, destrezas y contactos que pueden permitirles superar sus circunstancias. Aquí es donde se evidencia que no todas las personas en situaciones violentas terminan siendo violentadoras o criminales. La violencia, según Collins, no es simplemente culpa del individuo violento, sino el resultado de las condiciones en las que se encuentra inmerso.

Por otro parte, la cultura también emerge como un componente estructural de la violencia. Un sistema cultural que impulsa el ascenso social y el “éxito económico” genera una constante competencia entre individuos y comunidades, lo cual también impulsa una intensa presión sobre las personas para alcanzar el triunfo a cualquier costo. Esta perspectiva puede propiciar que se presenten conductas agresivas, ambiciosas e incluso ilegales en la búsqueda del anhelado “éxito”. Lamentablemente, esta concepción culturalmente arraigada relega el pensamiento colectivo, dando paso a una carencia de empatía y solidaridad hacia los demás.

De igual manera, surge la interrogante del por qué las personas normalizan la violencia. En algunos casos la fragmentación comunitaria minimiza la gravedad de ciertos comportamientos violentos a través de frases como “a mí no me va a pasar” o “se lo merecía porque andaba en malos pasos”, lo que genera un discurso de superioridad. Lo anterior también promueve un proceso de deshumanización, en el cual se reduce la empatía, y genera que sea más fácil para las personas aceptar o perpetuar actos violentos.