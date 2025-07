Recordando a Ricardo Monreal y a Luisa María Alcalde, en este año ya no son Oposición y curiosamente en esta ocasión no hubo impugnación o rechazo a las reformas propuestas, por el contrario, señalan que era necesaria su aprobación, por lo que reitero un ejemplo más de que lo que antes estaba mal hoy está bien, o si prefiere, antes que era Oposición era más fácil decir que no y ahora que soy Gobierno es más fácil decir que sí.

Esta semana, se dio un ejemplo de que lo que antes estaba mal hoy está bien, el ejemplo que utilizaremos serán las reformas que impulsó en su momento el gobierno de Enrique Peña Nieto, que autorizaba intervenciones a las comunicaciones de los particulares, esto con el fin de combatir la inseguridad. Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde en aquel 2014, el primero como parte de Movimiento Ciudadano, votó en contra e impugnó dichas reformas, la segunda rechazó la intervención que proponía el Gobierno señalando que era un insulto a la inteligencia ciudadana. “¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal?”, preguntaba en ese entonces. Pasemos al 2025, en donde en los últimos días se han aprobado (de manera sumamente rápida) diversas reformas, que involucran a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la CURP digital o biométrica. ¿Qué se aprobó? La facultad de que la Guardia Nacional y la SSPC (Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana) puedan acceder a las bases de datos públicas y privadas (bancarios, fiscales, biométricos) sin orden judicial, así como la creación de la CURP digital o biométrica, la cual incluirá tu huella digital, tu fotografía,datos personales, será obligatoria para trámites públicos y privados, como inscribirse al IMSS, tramitar pasaporte, solicitud de becas, inscripción a escuelas (públicas o privadas), alta o baja de vehículos, registro ante Infonavit, acceso a servicio de salud, trámite de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, apertura de cuentas bancarias o de inversión, contratación de seguros, servicios de telefonía, servicios de internet, contrataciones laborales, compra de automóviles, compra o renta de vivienda, así como también es posible que sepan tu ubicación en tiempo real. Información que por supuesto es de vital importancia para el Gobierno... ¿verdad? Recordando a Ricardo Monreal y a Luisa María Alcalde, en este año ya no son Oposición y curiosamente en esta ocasión no hubo impugnación o rechazo a las reformas propuestas, por el contrario, señalan que era necesaria su aprobación, por lo que reitero un ejemplo más de que lo que antes estaba mal hoy está bien, o si prefiere, antes que era Oposición era más fácil decir que no y ahora que soy Gobierno es más fácil decir que sí. ¿Qué sigue? Su implementación, la cual sin lugar a dudas no será sencilla o económica, se necesitarán recursos y bastantes para poder aplicarla, ya que este CURP digital o biométrico como el actual, no es exclusivo para mayores de edad, sino que también aplica a menores de edad. Cambiando de tema, la Auditoría Superior de la Federación, al auditar el presupuesto de la Corte del año pasado, señaló que se usó de forma legal y ordenada, no hubo irregularidades pendientes y se cumplieron las reglas del gasto público. ¿Cómo estarán los otros poderes? Para terminar, vale la pena recordar que la representación proporcional fue pieza fundamental para que la Oposición en nuestro país estuviera representada, no importa que le digan lo contrario, basta solamente revisar la conformación de las cámaras. PD 1. “El Poder judicial estaba todavía como remanente de un modelo económico que favorecía ciertos intereses oligárquicos, López Obrador tuvo una visión transformadora de ver el bienestar de todos”._ María Estela Ríos, Ministra electa de la SCJN. PD 2. Descanse en paz el licenciado Jorge Raúl Gil Leyva Morales, catedrático de la ELDS, a quien tuve el gusto de llamarle Maestro. Fuerte abrazo a sus seres queridos.