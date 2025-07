Lo que ‘el viento’ nos dejó

Esto viene a cuento en momentos en que el País se entera de la terrible crisis internacional con Estados Unidos, la terrible crisis económica que se padece y que todavía puede aumentar y la todavía mayor crisis en seguridad, todas ellas ocasionadas por políticas públicas torpes y por decisiones y desplantes del Presidente AMLO, quien se creyó en parte Dios y en parte Superman, para hacer y deshacer con el País y con el pueblo de México.

Para quienes han leído la novela o visto la película “Lo que el viento se llevó”, acerca de la nostalgia, el dolor y la pena por lo sucedido en el pasado, respecto a lo cual o no se hizo lo necesario para impedir los hechos y sus consecuencias, o bien, también fuimos autores y cómplices, de lo cual ahora nos arrepentimos.

Esto viene a cuento en momentos en que el País se entera de la terrible crisis internacional con Estados Unidos, la terrible crisis económica que se padece y que todavía puede aumentar y la todavía mayor crisis en seguridad, todas ellas ocasionadas por políticas públicas torpes y por decisiones y desplantes del Presidente AMLO, quien se creyó en parte Dios y en parte Superman, para hacer y deshacer con el País y con el pueblo de México:

1. El País se enteró que la decisión y política de “abrazos no balazos” se está pagando caro y con intereses ante “el otro Superman”, el Presidente Trump, que está utilizando todo el poder de EU para arrinconar al Gobierno mexicano, cerrando fronteras, con muros, con leyes o con órdenes ejecutivas, obligándolo a combatir a narcotraficantes y carteles que habían sido “favorecidos y protegidos” por el gobierno de AMLO, dejándolos crecer y desarrollarse a niveles que, como se ve, no ha sido posible controlar, a pesar de que entre los carteles se están destruyendo unos con otros.

2. AMLO también “le jaló la cola al tigre creyendo que no mordía” con el problema de la migración, abriendo fronteras y rutas de tránsito a migrantes de Centro y Sudamérica y del Caribe, con la supuesta intención de “ayudar” a los miles de personas que pretenden entrar a EU. La consecuencia de esta torpeza es, no sólo que nos han devuelto a miles de migrantes que se ha tenido que recibir y hasta otorgarles visa mexicana de permanencia en el País, sino que se ha cerrado casi totalmente la posibilidad de que mexicanos vayan a trabajar a EU y que además se efectúen redadas para expulsar a mexicanos en aquel país; peor aún, se han gravado las remesas con un impuesto de 1 por ciento, remesas que, por cierto, han disminuido últimamente.

3. Tan se creyó omnisciente López Obrador, en cuestiones de economía pública y relaciones internacionales, que destruyó lo que se consideraba “un sueño” mexicano: el llamado nearshoring, es decir, la ventaja de estar pegados a la economía más grande del mundo, sueño que, gracias a AMLO y a la nueva Presidenta, ahora se contempla que se ha desvanecido; adiós nearshoring y también adiós TLC y a sufrir aranceles al acero, al aluminio, al cobre, al tomate y a otros cientos de productos exentos según el TLC. Ahora la economía nacional carece de inversión extranjera directa, se ha reducido en grado sumo la inversión privada y la inversión pública se ha canalizado a obras de muy escasa productividad para la sociedad, como el Tren Maya, la refinería y la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. El panorama de cierre de negocios por la inseguridad y por la disminución en la actividad económica, está conduciendo a la falta de empleos y la consiguiente falta de ingresos fiscales.

4. En el desconocimiento de los principios de la economía del ex Presidente AMLO, que alegremente continúa la Presidenta Sheinbaum, está el de la generación de alto déficit en la Cuenta Pública, sin considerar que buena parte de ese déficit se debe cubrir con deuda pública, deuda que todavía se acrecentará con la última decisión de pagar parte de la deuda de Pemex por casi 10 mil millones de dólares, con la emisión de bonos a cargo del Gobierno mexicano, todo ello, a pesar de que se sabe que Pemex pudiera tener alguna solución concesionando los campos petroleros marginales que Pemex no puede o no le interesa explotar, con un valor inicial de más de 20 mil millones de dólares, con lo cual no sólo se pudiera disminuir la deuda de la empresa, sino que se incrementaría la producción de petróleo crudo; pero concesionar la explotación del petróleo es “anatema” nacional.

5. Trump quiere imponer su voluntad en todo aquello que considera se está perjudicando a la economía y a las empresas de EU. Así, protege a las empresas aeronáuticas de carga, cerrando la entrada de naves mexicanas a su país; también protege a los agricultores de Florida con el arancel al tomate mexicano; protege a la industria metalúrgica con aranceles al acero y el aluminio, el cobre y otros metales y además no tolera que EU tenga déficit comercial con México.

Todo lo anterior “son polvos de aquellos lodos” que heredó AMLO, no a Sheinbaum, sino al pueblo de México, que es el que finalmente pagará.