Ese ‘nuevo INE’ no tendría facultades para castigar a partidos y candidatos que no acatan la ley. Será un INE sin dientes y nunca se castigará a quien el oficialismo protege. Esto se agrava ante la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral que financia e impone candidatos. Volveríamos a los tiempos en que el Gobierno era el dueño del padrón y del control de las elecciones, de las casillas y de los comités electorales. Modificar esto costó lágrimas, sudor y vidas de muchos héroes democráticos a los que no podemos olvidar ni decepcionar.

