Lo que también deja el Hambretón

Al concluir el Hambretón de este año, el Banco de Alimentos de Culiacán alcanzó un resultado que merece compartirse: 26 mil 141 kilogramos de alimentos recaudados, superando la meta de 24 mil kilos que se había planteado.

Es una cifra importante, porque cada kilo recibido permite seguir acompañando a familias que enfrentan dificultades para llevar comida a su mesa. Pero hay algo igual de valioso que el resultado: la cantidad de personas que decidieron involucrarse para hacerlo posible.

El Hambretón es una colecta anual vinculada al Día Mundial de la Alimentación. Su propósito es reunir alimentos, pero también recordar que el hambre no es un problema ajeno, ni algo que deba dejarse exclusivamente en manos de las instituciones.

Es una responsabilidad compartida, y las escuelas han demostrado que pueden desempeñar un papel especialmente importante.

Un reconocimiento particular merece el Tecnológico de Monterrey, campus Culiacán, que nuevamente fue sede de esta colecta.

Desde hace tres años ha tomado un papel protagónico en el Hambretón, no solo facilitando sus instalaciones, sino impulsando la participación de su comunidad.

Un agradecimiento especial a su personal, maestros, directivos y, especialmente, a los alumnos, cuyas aportaciones representan una parte muy importante de los alimentos reunidos.

Cuando una institución educativa se apropia de una causa social y la convierte en una experiencia para sus estudiantes, su contribución va mucho más allá de la donación.

Esa misma disposición se encontró en el Centro Educativo Via Reggio, Instituto Bilingüe Ovidio Decroly, Instituto Nueva Generación, Instituto Altum, Escuela Activa Integral, Colegio Panamericano, Adventus Instituto, Colegio del Valle de Culiacán y Comunidad Educativa Nhuman. Cada institución, desde su propia comunidad, ayudó a poner el tema del hambre frente a niños y jóvenes que pueden crecer con una comprensión más cercana de lo que significa compartir.

Porque participar en una colecta no debería reducirse a llevar una bolsa de arroz o frijol para cumplir con una tarea. Lo más valioso sucede cuando un maestro explica por qué se pide ese alimento, cuando un directivo abre espacio para una causa social y cuando un alumno comprende que su aportación, por pequeña que parezca, forma parte de un esfuerzo mucho mayor. Ahí también se educa.

El agradecimiento se extiende al Centro Educativo Emmi Pikler, Colegio CEISA, Colegio CEYDI, Instituto Quintas, Academia Educativa Pequeño Aprendiz, Jardín de Niños Hellen Keller, Colegio Integral del Saber, Colegio Las Torres, Escuela Primaria Lic. Eustaquio Buelna, Instituto Bilingüe Jean Piaget y Centro Integral Píkolo Genius. Detrás de la participación de cada escuela hay familias, docentes y personal que organizaron, promovieron y acompañaron esta actividad.

También se sumaron la Universidad de San Miguel, el Instituto Papalotl, la Universidad Autónoma de Durango, INESIN Universidad, la Universidad Autónoma de Occidente, la Escuela Normal de Sinaloa, la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía de la UAS, la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la UAS y la Consultoría Académica Tutorio.

A estas comunidades educativas se les reconoce por demostrar que la responsabilidad social debe aprenderse, pero, sobre todo, practicarse.

Mención especial merecen los planteles de COBAES que participaron: 22, Profesor Miguel Cristo Ontiveros; 23, Profesora María Trinidad Dórame; 24, General Emiliano Zapata; 25, General Salvador Alvarado; 26, General Ángel Flores; 27, Licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna; 60, Profesora Jesusita Neda, y 130, La Conquista. Gracias a sus directores, profesores, personal y estudiantes por hacer suya esta colecta.

Sería un error creer que estos resultados son únicamente mérito de quienes estudian. Para que una campaña de este tamaño funcione se necesita la colaboración de empresas, organizaciones e instituciones públicas, además de personas que donan sin esperar nada a cambio.

Cada aliado ayuda a ampliar el alcance del Banco de Alimentos y, sobre todo, a recordar que la alimentación es una responsabilidad compartida.

Un reconocimiento a ADM Nutrición Animal, Grupo Zucarmex, Agrhusa Agrobiológicos, Agrícola El Nazario, Alimenta Vegetales, Grupo Ánsera, La Mera Carnicería y AMPAC.

La participación del sector productivo es especialmente significativa en una región que tiene una relación tan cercana con la producción de alimentos y que, al mismo tiempo, convive con familias que no tienen acceso suficiente a ellos.

Igualmente, gracias a Morza Recolecciones, IE Soluciones, Financiera Agrícola Jova Capital, JWJ Iluminación, Ancla Studio, Amazon México, Clínica Biomaternal y Grupo Graco.

Cada organización representa una oportunidad para que la solidaridad también forme parte de la cultura de trabajo y no sea solamente una actividad aislada de un calendario.

También es importante reconocer la participación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la Delegación de Programas para el Bienestar en Sinaloa, ANSPAC Culiacán, el Club de Leones San Miguel y el Patronato de Administración del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Culiacán.

Su participación confirma que las causas sociales pueden reunir a instituciones muy distintas alrededor de un propósito común.

Detrás de esta colecta también existe un importante trabajo de organización, coordinación y seguimiento. Por ello, merece un agradecimiento especial el área de Alianzas Estratégicas del Banco de Alimentos de Culiacán y, particularmente, Diana Martínez, responsable de esta colecta.

Su dedicación para convocar, organizar y acompañar a las instituciones participantes fue fundamental para alcanzar este resultado. Una campaña de esta naturaleza no sucede por casualidad; requiere planeación, compromiso y muchas horas de trabajo que pocas veces son visibles.

Al final, los 26 mil 141 kilos son el resultado que puede medirse en una báscula. Lo que no aparece en ella son las conversaciones de los maestros con sus alumnos, la disposición de los directivos para abrir las puertas, el esfuerzo de quienes convocaron y la decisión de muchas personas de aportar algo de lo que tienen.

A todos los aliados, estudiantes, familias, maestros, directivos, colaboradores y voluntarios: gracias.

El mayor resultado de este Hambretón no debería ser solamente el alimento que llegará a las familias, sino también la conciencia de que el hambre de otros debe importar a toda la sociedad.

Porque una comunidad que aprende a compartir desde sus escuelas tiene mejores posibilidades de seguir haciéndolo durante toda la vida.