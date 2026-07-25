Es común que los negocios se encuentren en aprietos, ya sea como consecuencia de una mala administración, por factores propios del mercado, por la configuración de condiciones macroeconómicas existentes o por una combinación de las situaciones anteriores.

Vivimos en una época donde parece obligatorio compartirlo todo: los proyectos, las metas, los sueños y hasta los planes que apenas comienzan a tomar forma. Sin embargo, algunas de las decisiones más importantes de la vida y de la empresa crecen mejor en silencio. La discreción no es miedo ni desconfianza; es la capacidad de proteger aquello que aún necesita tiempo para fortalecerse antes de exponerse al juicio, las expectativas o las opiniones de los demás.

Lo que vale la pena

construir no siempre

vale la pena contarlo

Existe una creencia cada vez más común: si algo es importante, debemos compartirlo. Compartimos nuestras metas. Nuestros proyectos. Nuestros planes de crecimiento. Nuestros sueños personales. Nuestras estrategias empresariales. Y muchas veces lo hacemos antes de haber colocado el primer ladrillo. Sin mala intención, terminamos convirtiendo una posibilidad en una conversación y un proyecto en una expectativa pública. Sin embargo, la experiencia suele enseñarnos algo diferente. No todas las personas que escuchan nuestros planes desean verlos realizados. Algunas simplemente sienten curiosidad. Otras emitirán opiniones que jamás les pedimos. Algunas más proyectarán sus propios miedos y limitaciones. Y unas cuantas observarán esperando el momento para criticar si el resultado no llega como fue anunciado. Por eso la discreción sigue siendo una virtud tan valiosa. No porque debamos vivir desconfiando de los demás. Sino porque debemos aprender a distinguir entre quienes pueden aportar valor y quienes solamente añaden ruido. Hace algunos años conocí a un empresario que tenía la costumbre de anunciar cada nuevo proyecto mucho antes de iniciarlo. Compartía sus ideas con amigos, proveedores, conocidos e incluso con personas que apenas acababa de conocer. Sus iniciativas siempre generaban entusiasmo. Recibía felicitaciones. Consejos. Opiniones. Advertencias. Críticas. Y una gran atención. Curiosamente, muchos de aquellos proyectos nunca llegaban a consolidarse. Con el tiempo comenzó a preguntarse por qué. Un mentor le hizo entonces una pregunta sencilla: —¿Cuántas de las personas con las que compartes tus planes están verdaderamente comprometidas con ayudarte a realizarlos? La respuesta fue reveladora. Muy pocas. Entonces comprendió que había confundido compañía con apoyo. Interés con compromiso. Escuchar con ayudar. A partir de ese momento cambió su comportamiento. Continuó recibiendo consejos, pero fue mucho más selectivo. Aprendió a compartir sus proyectos únicamente con quienes podían aportar experiencia, conocimiento, recursos o apoyo genuino. Menos opiniones. Más ejecución. Menos anuncios. Más resultados. Y fue precisamente entonces cuando sus proyectos comenzaron a prosperar con mayor frecuencia. En la empresa, la discreción también es una forma de liderazgo En el ámbito empresarial, saber guardar ciertos planes no significa actuar con opacidad. Significa comprender los tiempos. No toda estrategia debe comunicarse antes de estar lista. No toda negociación debe hacerse pública. No toda iniciativa necesita ser anunciada desde su etapa inicial. Los buenos líderes saben que existen conversaciones para informar, conversaciones para consultar y conversaciones para ejecutar. Confundir esos momentos puede generar expectativas innecesarias, resistencia interna o incluso ventajas para la competencia. Las organizaciones más sólidas suelen ser aquellas que comunican con claridad, pero también con inteligencia. Comparten lo necesario. Protegen lo estratégico. Y mantienen el enfoque en aquello que realmente genera valor.

En lo personal ocurre exactamente lo mismo

Hay metas que necesitan protección. Un cambio profesional. Un proyecto de vida. Un emprendimiento. Una inversión. Una decisión familiar. Cuando una idea apenas nace, suele ser más vulnerable. Basta una crítica inoportuna, una opinión pesimista o un comentario mal intencionado para sembrar dudas donde antes existía convicción. Por eso algunas personas con gran capacidad de logro desarrollan una disciplina poco comprendida: Trabajan más de lo que anuncian. Construyen más de lo que explican. Y permiten que los resultados hablen antes que sus palabras.

Una analogía: la semilla

y el árbol

Un agricultor experimentado enseñaba a su nieto cómo cultivar un huerto. Mientras sembraban, el niño preguntó: —¿Por qué enterramos las semillas en lugar de mostrarlas al sol desde el primer día? El abuelo sonrió. Tomó una semilla en su mano y respondió: —Porque las raíces necesitan crecer antes de poder sostener los frutos. Después agregó: —Si desenterráramos la semilla cada semana para mostrarle al mundo cuánto está creciendo, terminaríamos destruyéndola. Años después, el nieto comprendió que aquella lección no hablaba solamente de agricultura. También hablaba de la vida. Los proyectos más valiosos suelen desarrollarse primero bajo la superficie. En silencio. Lejos de los aplausos. Lejos de las críticas. Lejos de las expectativas ajenas. Cuando las raíces son fuertes, los frutos aparecen solos. Y ya no necesitan explicaciones. No todo plan debe mantenerse en secreto; pero todo plan debe compartirse con criterio. La pregunta no es quién quiere escucharlo, sino quién puede ayudar a fortalecerlo. Antes de compartir tu próximo proyecto, tal vez valga la pena preguntarte: ¿Estoy buscando apoyo o simplemente validación? ¿Las personas con las que comparto mis planes pueden ayudarme a lograrlos? ¿Estoy hablando más de lo que estoy ejecutando? ¿Mis objetivos necesitan difusión o concentración? ¿Quiénes han demostrado con hechos que desean verme crecer? ¿Estoy permitiendo que opiniones externas influyan más que mi propia convicción? ¿Qué información conviene proteger mientras madura? ¿Mis conversaciones generan claridad o confusión? ¿Mis colaboradores conocen lo que necesitan saber o conocen más de lo necesario? ¿Estoy construyendo resultados o solamente expectativas?

El valor de elegir bien

a quién involucrar