Sus libros fueron de mis primeros en el ámbito de la realidad alternativa (tras mis remotas y siempre despistadas incursiones en Yogui Ramacharaka et al).

Serie El tercer ojo

El manuscrito de El tercer ojo había sido rechazado por las principales editoriales británicas antes de ser aceptado por la editorial Secker and Warburg por un adelanto de 800 libras. Antes de la publicación, Frederic Warburg se encontró con el «doctor Carl Kuon Suo», aparentemente ligado al autor del libro, y quedó intrigado por su personalidad. Warburg envió el manuscrito del libro sin publicar a cierto número de estudiosos, muchos de los cuales expresaron dudas acerca de su autenticidad. No obstante, el libro fue publicado en 1956 y pronto se convirtió en un éxito de ventas.

1. El tercer ojo (The Third Eye, 1956)

2. El médico de Tíbet / El médico de Lhasa (Doctor from Lhasa, 1959)

3. El cordón de plata / Historia de Rampa (The Rampa Story, 1960)

4. La caverna de los antepasados (The Cave of the Ancients, 1963)

5. El manto amarillo / La túnica azafrán (The Saffron Robe, 1966)

6. El ermitaño (The Hermit, 1971)