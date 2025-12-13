Este sábado 13, a las 20:00 horas, el tenor mazatleco Carlos Osuna brindará un fabuloso concierto en el puerto, en el Teatro Ángela Peralta, interpretando las canciones italianas elegidas para integrar su más reciente disco, editado con el patrocinio del Instituto Sinaloense de Cultura, que lleva por título “Pazzione”, neologismo utilizado para englobar dos evocativos conceptos del idioma italiano: Pazzía, que significa locura, y passione, pasión. Por tanto, Carlos deleitará al público mazatleco con una loca pasión, acompañado del pianista Juan Pablo García.
Carlos es un cantante sumamente versátil, que puede interpretar difíciles arias de ópera, canciones mexicanas, éxitos románticos o hits internacionales. Es el único mexicano que forma parte del ensamble de solistas de la Ópera Estatal de Viena, donde ya lleva 15 años como integrante.
Los temas que Carlos cantará esta noche, señaló enfáticamente, son canciones muy conocidas y que le llenan el alma, entra las que se cuentan: la más famosa canción napolitana, “O sole mio”; el tema de amor de la película El Padrino, “Parla piú piano”, compuesta por Nino Rotta, y “Nel blu dipinto di blu”, mejor conocida como Volare.
Asimismo, incluye “Parlami d´amore Mariú”; “Core n´grato” (también conocida como “Catarí”); “Caruso”, compuesta por Lucio Dalla en honor del insigne tenor napolitano), así como “Mattinata”, de Leoncavallo.
De igual forma, las clásicas canciones napolitanas: “Torna a Surriento”, que invita a regresar a Sorrento, o “Dicitincello vuie”, y “Marechiare”. Por si esta selección no bastara para atraer al público, el pianista Juan Pablo García interpretará algunos solos para deleite del público asistente, en esta noche mágica que forma parte del Festival Cultural Mazatlán 2025.
No se pierda este magnífico concierto de uno de los más grandes cantantes que han nacido en el puerto.
¿Me apasiona y embriaga la música hasta la locura?