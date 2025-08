Loco de Dios y loco sin Dios

El escritor español Javier Cercas, sin ser católico ni creyente, aceptó la invitación de El Vaticano a un viaje con el Papa Francisco, y escribió un libro titulado ‘El loco de Dios en el fin del mundo’ (publicado este 2025), porque para él, el Papa es ‘el loco de Dios’ y él es un ‘loco sin Dios’ como asentó al inicio de su libro.

Javier Cercas es un escritor español que, sin ser católico ni creyente, fue invitado por un representante de El Vaticano a acompañar al Papa Francisco en el viaje apostólico que realizó a Siberia, mientras firmaba algunos ejemplares de sus libros el 21 de mayo de 2023, en Turín.

El emisario fue Lorenzo Fazzini, responsable de la Libreria Editrice Vaticana, quien le soltó a bocajarro si le gustaría viajar con el Papa a fines de agosto, a Mongolia, para que escribiera un libro sobre lo que quisiera, sobre el Pontífice, el viaje, la Iglesia o el tema que eligiera.

La invitación lo sorprendió y reviró al representante papal sí sabía con quién estaba hablando; todo estaba correcto. De hecho, Fazzini le dijo que lo conocían perfectamente y que estaría en libertad de escribir lo que quisiera y publicarlo donde quisiera, no necesariamente en la editorial vaticana.

Aceptó la invitación y escribió un libro titulado: “El loco de Dios en el fin del mundo” (publicado este 2025), porque para él, el Papa es “el loco de Dios” y él es un “loco sin Dios” como asentó al inicio de su libro:

“Soy ateo. Soy anticlerical. Soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la Tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión: para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta. He aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo”.

Posteriormente, continuaremos hablando de estos locos.

¿Elogio esta locura?